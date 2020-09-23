Туркменистан и Евросоюз обсудили аспекты наращивания сотрудничества

Вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 22 сентября провёл встречу с послом ЕС в стране Руизом Алонсо. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

В начале встречи Мередов и Алонсо обменялись мнениями о приоритетах диалога Туркменистан-ЕС.

Участники отметили позитивную динамику сотрудничества, о чём свидетельствуют двусторонние и многосторонние встречи на различных площадках.

Отметим, в мае 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча замминистров внешнеполитических ведомств стран Центральноазиатского региона с генсеком Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Хельгой Шмид. Также в июне текущего года прошли онлайн-встречи между руководителями МИД стран региона и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Напомним, 13 июня в онлайн-формате министры иностранных дел стран Центральной Азии и Евросоюза обсудили вопросы эпидемии коронавируса.

В ходе встречи Мередов и Алонсо отметили целесообразность разработки программы взаимодействия.

Собеседники отметили важность диверсификации многостороннего взаимодействия в сфере энергетики, транспорта, торговли и образования, а также рассмотрели возможность проведения осенью 2020 года встречи представителей соответствующих ведомств Туркменистана и структур Европейской Комиссии.

В завершении обсуждены совместные усилия по стабилизации социально-экономических показателей в пост-пандемический период.