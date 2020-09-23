Наблюдатели от МПА СНГ встретились с кандидатами в лидеры Таджикистана

В столицу Таджикистана прибыли международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Они начали долгосрочный мониторинг выборов главы государства и встретились с рядом кандидатов в президенты республики. Об этом SNG.Today сообщили 22 сентября в пресс-службе МПА СНГ.

Наблюдение за крупным для страны политическим событием будут проводить сотрудники Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Юлия Анисимова и Станислав Ткаченко.

Они уже встретились с руководителем аграрной партии Рустамом Латифзода, главой партии экономических реформ Рустамом Рахматзода, а также лидером социалпартии Абдухалимом Гаффоровым. Все чиновники отметили влияние пандемии коронавирусной инфекции на ход их предвыборных кампаний.

При этом кандидаты сделали акцент на том, что все мероприятия проводятся в рамках санитарно-эпидемиологических норм. По их словам, особое внимание уделяется ношению масок и соблюдению соцдистанции.

Напомним, что выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября 2020 года. Кандидаты на пост главы государства 19 сентября встретились с жителями Душанбе. Они рассказали гражданам об основных векторах своих предвыборных программ.