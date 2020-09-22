Мюллер скрыл равную поддержу «троллями» Трампа и Клинтон

«Российские тролли» в 2016 году в равной мере агитировали за Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки. Об этом говорится в фильме ФАН «Отцы-основатели хаоса» со ссылкой на официальные документы.

О «вмешательстве» России в электоральный процесс США стали говорить сразу по завершении американских выборов. Источником дезинформации в том числе являлась Демократическая партия, которая использовала различные каналы распространения, в частности, Facebook и Google.

Одним из поводов для дискредитации России стала слитая WikiLeaks переписка руководства Демпартии США. Клинтон тогда обвинила в этом «российских хакеров» и была готова предоставить «неопровержимые доказательства». Позднее стало известно, что перепиской поделился член партии.

После победы Трампа Минюст при поддержке спецслужб и Конгресса инициировал расследование о «вмешательстве» РФ в выборы в США. На это были потрачены миллионы долларов налогоплательщиков. Возглавивший дело спецпрокурор Роберт Мюллер не смог найти доказательств и был вынужден уйти в отставку.

Как выяснили журналисты ФАН, уйти Мюллера также вынудили данные о том, что соцсети в 2016 году одинаково агитировали за Трампа и Клинтон. Данная информация при ее публикации могла опорочить экс-Первую леди США, поэтому в публичном отчете была скрыта от общественности.

Опубликованные ФАН документы показывают, что в ходе предвыборной гонки американские соцсети агитировали как за Трампа, так и за Клинтон. При этом, они сотрудничали с «российскими троллями». В число сообществ, продвигавших повестку Демпартии, входили Black Matters US, United Muslims of America, LGBT UNITED, Blacktivist и многие другие. Подробнее об этом смотрите в расследовании ФАН «Отцы-основатели хаоса».