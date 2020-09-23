Беларусь намерена наладить экономические мосты с Приморским краем РФ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 22 сентября принял делегацию из Приморского края РФ во главе с губернатором региона Олегом Кожемяко. До встречи с президентом, российская делегация пребывала в стране на протяжении 4 дней и за это время посетила десятки промышленных предприятий, продовольственных хозяйств, а также успела провести переговоры на уровне правительства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Белоруссии.

Встретив гостей из соседней страны, Лукашенко отметил что Беларусь заинтересована в наращивании экономического сотрудничества с Приморским регионом, несмотря на то, что существует определённая географическая удалённость. Президент Беларуси предложил организовать в Приморье поставки белорусской техники с сопутствующим сервисным и гарантийным обслуживанием. Одной из перспективных инициатив, президент посчитал поставки в эту часть России городского электротранспорта.

В ходе расширенного разговора, речь шла и об агропромышленной сфере. Была отмечена выгодность экспорта отечественной мясной и молочной продукции, детского питания и посадочного материала.

Глава государства напомнил гостям, что белорусские специалисты желают участвовать строительстве космодрома Восточный. Президент сообщил, что готов содействовать переброске на объект одного или двух белорусских стройтрестов. Лукашенко отметил, что хотел бы посмотреть на что способны белорусские строители и каковы их возможности, а строительство космодрома самый подходящий для этого объект.