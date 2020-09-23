 В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП

Следователи переквалифицировали обвинение подонка Эльмина Гулиева, известного как "Эллей бакинский", на более тяжелое. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Медицинское освидетельствование установило, что этот скотина убийца водитель, сбивший трех пешеходов в Москве, находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Следы наркотиков обнаружили в крови певца.



Теперь этой мрази Эллею грозит до семи лет лишения свободы.



Согласно данным полиции, машина певца проехала на красный свет на перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes, выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В ДТП пострадали четыре человека — пассажирка Infinity и три пешехода. Трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.

