 В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян

В США арестован зять Владимира Гаспаряна экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян. Зять бывшего начальника Полиции Армении был арестован ФБР. 9 апреля Геворкян был объявлен следственными органами Армении в розыск. Также было принято решение о его аресте