В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян
- 24.09.2020, 11:20,
- В Мире + Европа Армения США и Америка 911 Криминал
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Источник:FMG NEWS
В США арестован зять Владимира Гаспаряна экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян. Зять бывшего начальника Полиции Армении был арестован ФБР. 9 апреля Геворкян был объявлен следственными органами Армении в розыск. Также было принято решение о его аресте
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