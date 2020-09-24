В Армении стартовал огневой этап крупных совместных учений “Кавказ-2020”

На полигоне "Алагяз” стартовал огневой этап учений "Кавказ-2020”

На полигоне "Алагяз” стартовал огневой этап учений "Кавказ-2020”. Привлечены подразделения ВС Армении и Южного военного округа Российской Федерации.





В практических занятиях принимают участие стрелковая, артиллерийская, танковая, авиационная, ПВО соединения. Командующий объединенной группировкой войск генерал-лейтенант Тигран Парванян.



В ходе учений отрабатываются элементы защиты и контратаки, улучшается руководство подразделениями при выполнении совместных задач, уточняется взаимодействие в части военной безопасности.



В целом в учениях «Кавказ-2020» в Армении задействовано более 1-5 тысяч военных и около 300 единиц военной техники.



