Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Армению с Днем Независимости

Президент Ирана Хасан Роухани направил отдельные поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения
президенту РА Армену Саргсяну и премьер-министру Николу Пашинян, об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.
Хасан
Роухани выразил надежду, что на основе исторических, культурных и социальных связей между двумя народами, в свете усилий официальных лиц двух стран, отношения Тегеран-Ереван
будут углубляться и развиваться, обеспечивая интересы обоих народов.
«Несомненно, общие культурные и социальные связи двух стран, дружеские отношения создадут благодатную почву для развития и углубления отношений, народы двух стран смогут служить примером конструктивных и дружеских отношений между двумя странами», – говорится в поздравительном послании президента Ирана.