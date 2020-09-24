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Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Армению с Днем Независимости

 Иран Армения братские отношения
Президент Ирана Хасан Роухани направил отдельные поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения президенту РА Армену Саргсяну и премьер-министру Николу Пашинян, об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.

Хасан Роухани выразил надежду, что на основе исторических, культурных и социальных связей между двумя народами, в свете усилий официальных лиц двух стран, отношения Тегеран-Ереван будут углубляться и развиваться, обеспечивая интересы обоих народов.


«Несомненно, общие культурные и социальные связи двух стран, дружеские отношения создадут благодатную почву для развития и углубления отношений, народы двух стран смогут служить примером конструктивных и дружеских отношений между двумя странами», – говорится в поздравительном послании президента Ирана.



  Источник:FMG NEWS

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