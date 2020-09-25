Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana

Знойная грузинка участвует в показе итальянского дома моды не впервые и всегда это самые оригинальные, смелые и утонченные образы

Успешная грузинская модель Татия Ахалая в очередной раз приняла участие в показе всемирно известного бренда Dolce & Gabbana, в рамках Недели Моды в Милане.

Татия Ахалая довольно часто появляется на показах всемирно известных брендов. Не впервые она и на показе итальянского Дома моды Dolce & Gabbana.

Что касается грузинки, то Татия Ахалая блистала в длинном красочном платье в пол, дополняли образ модели массивные серьги, лаконичная сумка и тюрбан.

Дизайнеры традиционно представили свою коллекцию в цветочных принтах, с яркими деталями и интересными вставками. Один из ключевых приемов, который использовали "иконы" моды для создания одежды – пэчворк (лоскутное шитье).

Ахалая также успешно появлялась на показах таких известных брендов, как DOLCE & GABBANA, Roberto Cavalli, Emilio Pucci, HERMES, MIU-MIU и многих других.





Топ-модель сотрудничает с модельным агентством IC Models Management, а также с различными агентствами в Милане. Ее карьера в качестве модели началась после того, как она победила в грузинском национальном отборе на участие в международном конкурсе моделей Elit Model Look. Вскоре для нее открылись двери модельных агентств Милана и Парижа.

Модельная карьера Татии Ахалая началась с победы в грузинском национальном отборе на участие в международном конкурсе моделей Elit Model Look. Вскоре для нее открылись двери модельных агентств Милана и Парижа. Девушка уже принимала участие в Миланской и Парижской неделях моды.



Сейчас Татия сотрудничает с модельным агентством IC Models Management, а также с различными агентствами в Милане.

Но девушка умеет не только дефилировать по подиуму, будучи студенткой Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили, она осваивает азы журналистики.



