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В Азербайджане мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства | МИД Армении

 В Азербайджане мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства | МИД Армении
Народы региона унаследовали сложный конфликт, окончательное урегулирование которого предполагает согласование такого варианта, который будет приемлем для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян относительно выступления президента Азербайджана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Только получившие мандат этих народов власти могут выражать политическую волю к достижению компромисса и установлению мира. В Армении и Арцахе сформировались власти, получившие голос народа, готовые вступить в диалог с властями, пользующимися мандатом азербайджанского народа.

Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером. Его власть всегда была основана на спекулировании конфликтом, укоренении в собственном обществе образа Армении и армянского народа, как «подходящего врага», а не на решении нужд собственного общества.

Именно в период правления Ильхама Алиева Азербайджан упустил исторический шанс выстроить современную страну и современное общество на волне «нефтяного бума». Сегодня власти Азербайджана фигурируют в мире, как авторитарно-репрессивный режим, который использует все возможности, в том числе и пандемию коронавируса, для угнетения и запугивания собственного народа.

В регионе мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства, а интересы подразумевают сохранение наследственной власти любой ценой. Прискорбно, что эту цену платил и платит лишенный голоса народ Азербайджана», - говорится в комментарии.



  Источник:FMG NEWS

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