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Никол Пашинян прокомментировал заявления Азербайджана о срыве переговоров по Карабаху

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянская сторона сорвала переговоры по Карабаху.

Ранее Алиев заявил, что руководство Армении "фактически нарушило переговорный процесс" по карабахскому конфликту. 

Как сообщает пресс-служба правительства, в пятницу премьер принял в правительстве делегацию во главе со спикером Национального Собрания Арцаха Артуром Товмасяном, прибывшую в Армению с официальным визитом.

"Вы знаете, что, к сожалению, ситуация в регионе достаточно напряженная. На самом деле перед нами стоит задача сделать переговорный процесс эффективным, очень важно зафиксировать, что мешает этому. В последнее время руководство Азербайджана пытается обвинить нас в срыве переговоров, исходя из логики, что мы сделали заявления, которые делают переговоры бессмысленными", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что позиция Армении и Арцаха очень конструктивна.

"Хочу подчеркнуть, что после вступления в должность премьер-министра Армении я сделал беспрецедентное заявление в нашей реальности, всей истории конфликта в целом, сказав, что любое решение арцахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана и Арцаха, ожидая, что это заявление найдет адекватный отклик у руководства Азербайджана, предоставит прекрасную возможность зафиксировать прорыв в переговорах", - сказал Пашинян.



  Источник:FMG NEWS

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