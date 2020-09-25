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Беларусь предложила России обзавестись совместным морским портом

  • 25.09.2020, 12:45,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Беларусь предложила России обзавестись совместным морским портомПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 сентября принял губернатора Ленинградской области Российской Федерации Александра Дрозденко. В ходе политического раута президент предложил построить совместный морской порт. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Глава белорусского государства в разговоре с гостем поведал, что в настоящее время уже обсуждаются и прорабатываются вопросы совершенствования логистики. Президент отметил, что нерешённых вопросов ещё много — «это железнодорожные тарифы и перевалка в портах, поэтому нам надо договориться во что бы то ни стало».

Как сообщил Лукашенко, этот вопрос обсуждался и во время встречи с Владимиром Путиным. Официальная Беларусь предложила России скооперироваться и построить в Ленинградской области так необходимые общие морские ворота. Белорусский лидер сказал, что ещё тогда продумал как финансировать объект. Лукашенко счёл целесообразным, выделить на это дело средства, сэкономленные на строительстве БелАЭС.

По словам главы государства, президент России очень заинтересовался этим вопросом.

— Ему же я и предложил финансовое решение, все что сможем сэкономить на АЭС, которую мы строим на кредиты РФ, мы полностью готовы вложить в возведение порта и соответствующего терминала, сказал Александр Лукашенко.





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