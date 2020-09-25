Премьер Казахстана поручил совершенствовать рыбную отрасль

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 24 сентября провёл совещание по вопросам прибыльности рыбного хозяйства страны. Заинтересованный обмен мнениями с промысловиками состоялся в ходе рабочего визита в Туркестанскую область в городе Шардар. Об этом SNG.Today сообщила пресс-служба премьера Казахстана.

Следует отметить, что рыбная отрасль — одна из перспективных сфер сельского хозяйства и экономики в целом. Только за последние 5 лет её продуктивность значительно возросла.

Выступая перед собравшимися, Аскар Мамин отметил, что в рамках разрабатываемой концепции развития рыбхоза, потенциальный уровень производства этого продукта питания составляет 600 тысяч тонн, экспортная экспедиция исчисляется в объёме 300 тысяч тонн. Премьер поставил задачи, принять все необходимые меры для полного использования этих возможностей.

Шеф кабмина распорядился, чтобы министерства экономики, экологии, сельского хозяйства и финансов проработали механизмы по эффективному кооперированию рыбной отрасли с другими сферами.

Региональным властям было поручено, заняться организацией торговой сети для реализации богатого рыбного ассортимента в городах и посёлках по всей территории республики.