В Туркменистане в онлайн-режиме прошло заседание Халк Маслахаты

В столице Туркменистана 25 сентября в формате видеоконференции состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного совета). Мероприятие прошло под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова. По итогам заседания лидер страны подписал закон о создании двухпалатного парламента, сообщает сайт CentralAsia.news.

Бердымухамедов отметил, что за 29 лет независимости страна наладила прочные дипломатические связи со 149 странами, вступила в ряды 50 международных организаций и стала членом 150 международных документов. Он заострил внимание на том, что 2021 год был объявлен ООН Международным годом мира и доверия в рамках инициативы Туркменистана, государство получило статус наблюдателя в ВТО.

По его словам, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, сегодня экономика страны демонстрирует устойчивое развитие. Бердымухамедов подчеркнул, что 70% средств госбюджета идут на поддержку социальной сферы.

Президент отметил, что в настоящее время в стране строится около 2500 крупных объектов, стоимостью более 37 млрд долларов. Он указал на важность реализации ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан, строительства газокомпрессорной установки в центральных Каракумах ежегодной мощностью 2 млрд кубометров. Глава государства также добавил, что газопроводы ТАПИ и Туркменистан-Китай станут важными звеньями трубопроводной логистики.

Бердымухамедов добавил, что в стране планируется расширить площади под выращивание картофеля, овощебахчевых и других сельскохозяйственных культур, увеличить объёмы производства продукции из мяса и молока.

Президент также подписал постановление о предоставлении дополнительных льгот медработникам.

В рамках заседания Халк Маслахаты был одобрен проект Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». Затем на 11-м заседании Меджлиса 6-го созыва Бердымухамедов подписал соответствующий закон, который вступит в силу с 1 января 2021 года. Документ подразумевает создание в государстве двухпалатного парламента. Национальный парламент переименован в Национальный совет Туркменистана, который будет состоять из двух палат — Халк Маслахаты и Меджлиса. Халк Маслахаты Туркменистана прекратит свою деятельность.