В Молдове начались сборы средств для восстановления национальной филармонии после пожара

Глава государства Молдовы Игорь Додон 25 сентября совместно с премьер-министром Ионом Кику и мэром столицы Ионом Чебаном побывал в столичной национальной филармонии, которая сильно пострадала после пожара, произошедшего днём ранее. В связи с этим, президент начал кампанию по сбору средств для реставрации филармонии под его личным контролем. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Было отмечено, что здание сильно пострадало: рухнула кровля, полностью сгорел большой концертный зал, а также, сильно повреждён малый зал. По словам лидера страны, о дальнейшей эксплуатации здания нечего и говорить.

Додон сообщил, что спонсоры уже связались с ним и предложили предоставить финансовые средства в размере 1 миллиона леев, которые должны поступить в ближайшее время.

Кроме того, артисты, которые остались без работы будут направлены в другие концертные залы и театры молдавской столицы.

Стоит подчеркнуть, что национальная филармония была построена в 1912 году и считается одним из важнейших объектов культуры в Молдавии.