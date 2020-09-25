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Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан

  • 25.09.2020, 11:11,
  • В Мире + Европа » Россия
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Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в УзбекистанРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и узбекская фармацевтическая компания LAXISAM договорились о поставках в Узбекистан до 35 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса - «Спутник V». Об этом SNG.Today 25 сентября сообщили в пресс-службе РФПИ.

В фонде заявили, что после одобрения узбекских национальных регулирующих органов, в 2020 году Россия поставит 10 млн доз вакцины, а в 2021 году – ещё 25 млн доз.

Важно отметить, что российская сторона получила запросы на приобретение 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса, её хотят приобрести уже в более 50 стран мира. В частности, в Мексику отправят 32 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в ноябре этого года, в Бразилию – 50 млн, в Индию – 100 млн.

– Поставка вакцины обеспечит наличие у медицинских специалистов Узбекистана передового инструмента для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, который позволяет сформировать долгосрочный иммунитет и обезопасить граждан, а также обеспечить наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса, – сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, об этом лично 11 августа сообщил глава РФ Владимир Путин.

Далее, 8 сентября первая вакцина от ковида была выпущена в гражданский оборот по стране. Более того, вчера в минздраве сообщили, что все российские регионы получили пробные партии вакцины – «Спутник V».

Напомним, что в ходе телефонного разговора с президентом Лукашенко российский лидер подчеркнул, что Белоруссия станет первой страной, которая получит эффективную российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, 22 сентября Путин предложил предоставить бесплатно вакцину сотрудникам ООН.

Как сообщал SNG.Today, результаты первых испытания данной вакцины показали, что она способна формировать антитела к коронавирусу.





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