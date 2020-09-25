Контейнеры с туркменским полипропиленом доставят в Китай

Первые 48 контейнеров с туркменским полипропиленом за сутки доставлены из порта Туркменбаши (Туркменистан) в порт Актау (Казахстан). Далее груз направился на казахстанскую приграничную станцию Алтынколь для дальнейшей транспортировки в Циндао (Китай). Путь в 7500 км состав преодолеет за 10 дней. Об этом 21 сентября сообщает сетевое издание «Железнодорожник Казахстана».

Отметим, отправку груза по морю организовала казахстанская транспортно-логистическая компания KTZ Express.

— Маршрут является оптимальным по времени и экономически выгодным для экспорта полипропилена в Китай, а также даёт импульс для наращивания объёмов грузопотоков через туркменские и казахстанские порты. Положительный опыт данной пилотной отправки может положить начало регулярному сервису по доставке полипропилена морским транспортом, — отмечают специалисты компании.

Стоит отметить, полиэтилен и полипропилен производится на полимерном заводе в Киянлы (Балканский велаята), введённым в эксплуатацию в 2018 году. Продукция завода идёт как на экспорт, и на внутренний рынок.

По словам экономического обозревателя по Туркменистану Валентина Трапезникова, химическая и полимерная индустрии страны находятся в уверенном положении, и с большим заделом на перспективное развитие. В химпром вкладываются большие деньги, и отрасль прочно занимает 2 место после ТЭК.

Напомним, 9 сентября Туркменистан получил хлопкоуборочную технику всемирной известной компании John Deere. Техника из Китая в Туркменистан была доставлена KTZ Express совместно с DHL China.

Добавим, что Астраханская область РФ также заинтересована в туркменском полипропилене. Тема была обсуждена в ходе встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и туркменского посла в РФ Батыра Ниязлиева.