Посольство Киргизии сообщает о мошенниках, якобы вывозящих граждан к российско-казахстанской границе

Посольство Киргизии в Российской Федерации 24 сентября сделало объявление о том, что имеется информация, что некоторые лица, представляясь сотрудниками посольства предлагают вывезти граждан Кыргызстана к российско-казахстанской границе за 7 тысяч рублей. Важно отметить, что на данный момент, граница России с Казахстаном закрыта и о временном её открытии принимает решение исключительно правительство этих двух стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Киргизии.

По представленным данным, в целях личного обогащения финансовыми средствами за счёт мигрантов, водители такси и автобусов предоставляют ложную информацию об открытии границы и предлагают помочь с выездом.

На сегодняшний день, в кыргызское посольство поступило 22 заявления от граждан Киргизии, которые находятся в Башкортостане.

Ведомство настоятельно призывает граждан заботиться о своём здоровье и просит соотечественников, которые находятся в России воздержаться от выезда к российско-казахстанской границе.