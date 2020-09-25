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Посольство Киргизии сообщает о мошенниках, якобы вывозящих граждан к российско-казахстанской границе

  • 25.09.2020, 10:32,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Посольство Киргизии сообщает о мошенниках, якобы вывозящих граждан к российско-казахстанской границеПосольство Киргизии в Российской Федерации 24 сентября сделало объявление о том, что имеется информация, что некоторые лица, представляясь сотрудниками посольства предлагают вывезти граждан Кыргызстана к российско-казахстанской границе за 7 тысяч рублей. Важно отметить, что на данный момент, граница России с Казахстаном закрыта и о временном её открытии принимает решение исключительно правительство этих двух стран. Об этом сообщает пресс-служба  министерства иностранных дел Киргизии.

По представленным данным, в целях личного обогащения финансовыми средствами за счёт мигрантов, водители такси и автобусов предоставляют ложную информацию об открытии границы и предлагают помочь с выездом.

На сегодняшний день, в кыргызское посольство поступило 22 заявления от граждан Киргизии, которые находятся в Башкортостане.

Ведомство настоятельно призывает граждан заботиться о своём здоровье и  просит соотечественников, которые находятся в России воздержаться от выезда к российско-казахстанской границе.





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