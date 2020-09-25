Евросоюз предоставит Армении 60 млн евро

24 сентября провёл очередное заседание правительства, в ходе которого были одобрены два соглашения с Евросоюзом. Об этом SNG.Today сообщили

В ходе совещания, правительство одобрило предложение о подписании «Соглашения между Арменией и Еврокомиссией о финансировании программы содействия судебным реформам в Армении. Этап I».

Согласно документу, финансирование программы составляет 30 млн евро, из них 3 млн направят на техподдержку, а остальные 27 млн в трёх равных долях предоставят госбюджету на реализацию общих и специальных условий соглашения.

Данная программа направлена на содействие процессу реализации нововведений в сфере юстиции, а именно на судебной реформы.

Кроме того, в рамках соглашения национальному казначейству ЕС предоставит вторые 30 млн евро в виде прямого нецелевого бюджетного содействия. Программа предназначена для помощи Армении в борьбе против коронавируса и смягчения негативных последствий эпидемии в экономике. В обоих случаях финансовые средства будут выданы безвозмездно.





По словам главы минюста Рустама Бадасяна, к 2023 году судебная система Армении должна стать практически свободна от коррупции.

Затронув принятые решения, Никол Пашинян отметил важность партнёрства с ЕС в контексте демократических реформ.