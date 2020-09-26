 Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие

Степанакерт отмечает своё 97-летие: ранее здесь находилось армянское поселение Вараракн.

Первый проект по планированию и обустройству города был составлен в 1926 году архитектором Александром Таманяном.

Во время карабахской войны, зимой 1991—1992 годов город подвергался артобстрелам со стороны находившейся под азербайджанским контролем Шуши вплоть до её освобождения ВС Арцаха в мае 1992 года. Не смотря на это, сейчас столица Арцаха возрождена, практически не возможно найти след войны.

Сегодня Степанакерт уютный, чистый, процветающий и динамично развивающийся городок, в котором проживает около 55 000 человек.

С Праздником Степанакерт !!!