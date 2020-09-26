На ирано-туркменской границе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Сейсмологи 26 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на границе Ирана и Туркменистана, в провинции Голестан (Гулистан). Об этом сообщает Иранский сейсмологический центр Тегеранского университета.

Также, по гостелевидению Ирана рассказали про серию толчков, но не представили информации о возможном ущербе от землетрясения.

Эпицентр находился на 55,98 градуса долготы и 38,09 градуса широты (глубина 10 км), на северо-востоке Ирана на границе с Туркменистаном, в 21 км севернее города Мараве-Таппе, и в 46 км южнее туркменского города Махтумкули (Кара-Кала).

Так, 26 сентября в 05:46 утра (по иранскому времени) произошёл первый толчок – 5,2 балла по шкале Рихтера. Второй более слабый толчок зафиксирован через 17 минут – 2,9 балла (глубина 8 км).

Важно отметить, что за сегодняшний день сейсмологи Ирана уже зафиксировали всего 9 толчков, глубина которых от 6 до 10 км.

Также один из подземных толчков произошёл в 29 км севернее туркменского города Балканабада на глубине 10 км, магнитудой 4,6 баллов.

К тому же, все эти подземные толчки зафиксировала геологическая служба США (USGS).

Отметим, что на данный момент тегеранские сейсмологи продолжают фиксировать колебание земной поверхности на ирано-туркменской границе, но в основном слабые.