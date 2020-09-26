Премьер Молдовы выразил соболезнованию украинскому коллеге в связи с произошедшей трагедией

Глава правительства Молдовы Ион Кику 26 сентября направил послание со словами соболезнования премьер-министру Украины Денису Шмыгалу, в связи с произошедшей большой трагедией. В ходе своего послания, глава кабинета министров подчеркнул, что он с грустью узнал о трагической авиакатастрофе в Харькове, которая унесла с собой несколько человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Вместе с тем, в своём сообщении, председатель молдавской исполнительной власти просит принять от имени всего правительства его страны и от его сотрудников глубочайшие чувства сострадания и солидарности по отношению к семьям и родным погибших и всему народу Украины в связи с понесённой утратой.

Напомним, что 25 сентября этого года, а автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей.

По предварительным данным, 22 человека курсанта харьковского университета, которые находились на борту лайнера погибли.