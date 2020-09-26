Президент Киргизии в течение двух дней посетит Россию и Венгрию

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков 25 сентября провёл совещание посредством видеосвязи с министром иностранных дел республики Чингизом Айдарбековым. Во время видеоконференции была обсуждена подготовка к предстоящему рабочему визиту Жээнбекова в Россию и Венгрию, в ходе которого, президент намерен встретиться с лидерами обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Поездка лидера страны в Россию запланирована на 28 сентября. В рамках визита будут проведены двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

После этого, Жээнбеков посетит Венгрию 28–29 сентября этого года, также, с официальным визитом. Стоит напомнить, что во время официального визита главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Кыргызстан была достигнута договорённость об ответном визите.

В ходе поездки, президент планирует провести встречу с премьер-министром Венгрии и обсудить текущее положение и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя республиками. По результатам встречи будут подписаны несколько двусторонних соглашений.