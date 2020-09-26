В Минске организовали выставку в честь Дня независимости Туркменистана

Посольство Туркменистана в Беларуси организовало в штаб-квартире СНГ в Минске выставку, посвящённую Дню независимости Туркменистана. Экспозиция открылась 24 сентября при поддержке Президентской библиотеки Беларуси. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе исполкома СНГ.

Выставка по большей части состоит из трудов президента Гурбангулы Бердымухамедова, среди которых есть книги, переведённые на белорусский язык. Также на обозрение посетителям представлены работы туркменских прозаиков и лириков.

Кроме того, на экспозиции выставлены печатные издания, альбомы, фотографии и предметы одежды, которые демонстрируют богатую историю и культуру народа центральноазиатской страны. В рамках выставки также демонстрируется презентация в виде слайд-шоу с упором на достижения государства за 29 лет независимости.

Зампредседателя исполкома СНГ Виктор Гуминский и постоянный представитель России при СНГ Андрей Грозов поздравили посла Туркменистана Назаркулы Шакулыева и весь туркменский народ с 29-й годовщиной независимости.

Напомним, что независимость Туркменистана была провозглашена 27 октября 1991 года. Соответствующий праздник отмечается каждый год 27 сентября (до 2018 года он отмечался 27 октября). В рамках предстоящего события Бердымухамедов помиловал 815 заключённых, среди которых 3 иностранных гражданина.