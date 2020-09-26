Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 сентября в рамках рабочей поездки в Алматы проверил готовность к запуску казахстанского завода легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan. Обращаясь к резидентам индустриальной зоны, где возведено предприятие, президент заявил, что любое противодействие госорганов развитию бизнеса будет расцениваться как преступление против государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Глава государства напомнил, что особо остро уделял внимание этим вопросам в своём послании народу. Правительство и региональные исполнительные власти обязаны всеми доступными методами и средствами содействовать росту роли предпринимательства в жизни страны, иначе это будет считаться преступлением против страны. В целом, это составляет основу магистрального пути экономической политики Казахстана, сказал Токаев.

Казахстанский лидер продолжил, отметив, что из-за пандемии коронавируса всё ещё остаётся очень сложная ситуация в национальной экономике. Преодолеть кризис возможно только объединив усилия государства и бизнеса, созданные новые ведомства по стратегическому планированию и реформам ориентированы на защиту конкуренции. Президент подчеркнул, что рынок будет очищен от монополистов и создастся возможность достойным предпринимателям войти на деловые площадки и свободно работать, только так может качественно развиваться экономика.