Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 сентября в рамках рабочей поездки в Алматы проверил готовность к запуску казахстанского завода легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan. Обращаясь к резидентам индустриальной зоны, где возведено предприятие, президент заявил, что любое противодействие госорганов развитию бизнеса будет расцениваться как преступление против государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
Глава государства напомнил, что особо остро уделял внимание этим вопросам в своём послании народу. Правительство и региональные исполнительные власти обязаны всеми доступными методами и средствами содействовать росту роли предпринимательства в жизни страны, иначе это будет считаться преступлением против страны. В целом, это составляет основу магистрального пути экономической политики Казахстана, сказал Токаев.
Казахстанский лидер продолжил, отметив, что из-за пандемии коронавируса всё ещё остаётся очень сложная ситуация в национальной экономике. Преодолеть кризис возможно только объединив усилия государства и бизнеса, созданные новые ведомства по стратегическому планированию и реформам ориентированы на защиту конкуренции. Президент подчеркнул, что рынок будет очищен от монополистов и создастся возможность достойным предпринимателям войти на деловые площадки и свободно работать, только так может качественно развиваться экономика.
В ходе посещения нового автопрома, президент ознакомился с технологическим процессом сборки автомобилей. Главе государства сообщили, что проект реализован при поддержке госструктур, общий объём инвестиций 28 миллиардов тенге, из них 30% средства самой компании. На первом этапе, линия будет выпускать 30 тысяч моделей в год, на втором 45 тысяч. Предприятие трудоустроит 700 человек. Торжественный запуск завода запланирован на 15 октября текущего года.