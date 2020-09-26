 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 19:27 – Никол Пашинян прокомментировал заявления Азербайджана о срыве переговоров по Карабаху 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

  • 26.09.2020, 09:07,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникамГлава туркменского государства 25 сентября подписал постановление об укреплении социальной защищенности медработников, предусматривающего надбавки, занятым в противодействии проникновению и распространению нового штамма коронавируса. Соответствующее постановление Бердымухамедов подписал на заседании Халк маслахаты (Народный Совет), передаёт госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Согласно документу, надбавка в размере 15 % от месячной заработной платы установлена медикам, принимающим участие в защите здоровья граждан от острого инфекционного заболевания.

Документом предписано с 1 января 2021 года медицинским работникам в указанных в постановлении отдаленных труднодоступных селах республики, выплатить надбавку в размере 20 % от месячной заработной платы. Медработникам в других сёлах, надбавка установлена в 10% от месячной зарплаты.

Президент предписал Минздраву и руководителям регионов страны обеспечить первоочередное предоставление указанным сельским медработникам частных жилых домов, возводимых в рамках госпрограмм, а также земельных участков под строительство жилых домов.

Отметим, власти страны с первых дней масштабного распространения коронавируса организовали работы по регулярному обеспечению безвозмездно основными медицинскими лекарствами, способствующими укреплению иммунитета человека.

Напомним, 16 сентября текущего года состоялась онлайн-встреча туркменских медиков с экспертами ВОЗ по методу клинического обследования больных с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями.

Добавим, по состоянию на 26 сентября, в республике не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом. В стране проводится всеобщая диспансеризация населения. На госуровне принят план обеспечения готовности к противодействию и реагированию на пандемию коронавируса. Также утверждён план оперативных социально-­экономических мероприятий по противодействию коронавируса.





  •   Просмотров Сегодня: 34


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане в онлайн-режиме прошло заседание Халк Маслахаты
    » Президент Туркменистана обсудил вопросы подготовки к Народному Совету
    » С 1 сентября Молдова открыла границы для нескольких стран
    » Президент Киргизии подписал закон об установлении компенсаций медицинским работникам
    » Туркменистан защитит экономику от коронавируса
    » Шавкат Мирзиёев выразил благодарность отважным медикам страны
    » В Ашхабаде возведут новое здание Академии госслужбы при президенте Туркменистана
    » Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли
    » Пенсии в Армении станут перечислять на карту – кроме ряда исключений
    » Президент Туркменистана заслушал итоги десяти месяцев 2019 года
    » Администрация президента призывает власти к диалогу с работниками тбилисского метро
    » Президент Туркмении подписал постановление о строительстве газопровода в Индию
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие

    • 15:11
    • 48
    • 0

    На ирано-туркменской границе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

    • 11:28
    • 31
    • 0

    В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

    • 11:05
    • 36
    • 0

    Премьер Молдовы выразил соболезнованию украинскому коллеге в связи с произошедшей трагедией

    • 10:42
    • 27
    • 0

    Президент Киргизии в течение двух дней посетит Россию и Венгрию

    • 10:41
    • 27
    • 0

    В Минске организовали выставку в честь Дня независимости Туркменистана

    • 10:40
    • 33
    • 0

    Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

    • 09:37
    • 23
    • 0

    Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

    • 09:07
    • 36
    • 0

    В жемчужине Казахстана – Сарыагаше провели встречу Мирзиёев и Назарбаев

    • 07:08
    • 26
    • 0

    Евросоюз предоставит Армении 60 млн евро

    • 19:40
    • 78
    • 0

    Никол Пашинян прокомментировал заявления Азербайджана о срыве переговоров по Карабаху

    • 19:27
    • 59
    • 0

    В Азербайджане мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства | МИД Армении

    • 19:21
    • 57
    • 0

    Беларусь предложила России обзавестись совместным морским портом

    • 12:45
    • 82
    • 0

    Премьер Казахстана поручил совершенствовать рыбную отрасль

    • 12:23
    • 84
    • 0

    В Туркменистане в онлайн-режиме прошло заседание Халк Маслахаты

    • 12:22
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60113
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55864
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49378
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47092
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45130
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38958
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37483
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35873
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33610
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32156
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26657
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24867
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24866
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24663
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22841
    • 0

    В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

    • 11:05
    • 36
    • 0

    В жемчужине Казахстана – Сарыагаше провели встречу Мирзиёев и Назарбаев

    • 07:08
    • 26
    • 0

    Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

    • 09:07
    • 36
    • 0

    Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

    • 09:37
    • 23
    • 0

    В Минске организовали выставку в честь Дня независимости Туркменистана

    • 10:40
    • 33
    • 0

    Президент Киргизии в течение двух дней посетит Россию и Венгрию

    • 10:41
    • 27
    • 0

    Премьер Молдовы выразил соболезнованию украинскому коллеге в связи с произошедшей трагедией

    • 10:42
    • 27
    • 0

    На ирано-туркменской границе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

    • 11:28
    • 31
    • 0

    Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие

    • 15:11
    • 48
    • 0

    Евросоюз предоставит Армении 60 млн евро

    • 19:40
    • 78
    • 0

    Посольство Киргизии сообщает о мошенниках, якобы вывозящих граждан к российско-казахстанской границе

    • 10:32
    • 76
    • 0

    Контейнеры с туркменским полипропиленом доставят в Китай

    • 10:52
    • 82
    • 0

    Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан

    • 11:11
    • 82
    • 0

    В Молдове начались сборы средств для восстановления национальной филармонии после пожара

    • 12:08
    • 73
    • 0

    В Туркменистане в онлайн-режиме прошло заседание Халк Маслахаты

    • 12:22
    • 66
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА