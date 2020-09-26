Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

Глава туркменского государства 25 сентября подписал постановление об укреплении социальной защищенности медработников, предусматривающего надбавки, занятым в противодействии проникновению и распространению нового штамма коронавируса. Соответствующее постановление Бердымухамедов подписал на заседании Халк маслахаты (Народный Совет), передаёт госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Согласно документу, надбавка в размере 15 % от месячной заработной платы установлена медикам, принимающим участие в защите здоровья граждан от острого инфекционного заболевания.

Документом предписано с 1 января 2021 года медицинским работникам в указанных в постановлении отдаленных труднодоступных селах республики, выплатить надбавку в размере 20 % от месячной заработной платы. Медработникам в других сёлах, надбавка установлена в 10% от месячной зарплаты.

Президент предписал Минздраву и руководителям регионов страны обеспечить первоочередное предоставление указанным сельским медработникам частных жилых домов, возводимых в рамках госпрограмм, а также земельных участков под строительство жилых домов.

Отметим, власти страны с первых дней масштабного распространения коронавируса организовали работы по регулярному обеспечению безвозмездно основными медицинскими лекарствами, способствующими укреплению иммунитета человека.

Напомним, 16 сентября текущего года состоялась онлайн-встреча туркменских медиков с экспертами ВОЗ по методу клинического обследования больных с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями.

Добавим, по состоянию на 26 сентября, в республике не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом. В стране проводится всеобщая диспансеризация населения. На госуровне принят план обеспечения готовности к противодействию и реагированию на пандемию коронавируса. Также утверждён план оперативных социально-­экономических мероприятий по противодействию коронавируса.