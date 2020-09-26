В жемчужине Казахстана – Сарыагаше провели встречу Мирзиёев и Назарбаев

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 сентября провёл рабочую встречу с первым президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Следует отметить, что по предложению казахстанской стороны встреча прошла в приграничном казахстанском городе-курорте Сарыагаш Туркестанской области.

Это живописное место, которое находится неподалеку от Ташкента, известно своими минеральными водами и является центром санаторно-курортного лечения. В такой непринуждённой природной обстановке стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического сотрудничества.

В ходе разговора, Назарбаев и Мирзиёев особое внимание уделили вопросам скорейшего преодоления и ликвидации экономических негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции.

– Отмечена важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и достижения согласованных параметров товарооборота, содействия практической реализации приоритетных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте в рамках принятой совместной «Дорожной карты», поддержки межрегиональных контактов и гуманитарных обменов, – говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.

Также, собеседники обсудили вопросы продвижения регионального партнёрства, в рамках достигнутых договорённостей по итогам 2-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в узбекской столице. При этом политики затронули сотрудничество в рамках Содружества.

По итогам встречи Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев подчеркнули, что укрепление дружбы, добрососедства и всесторонних взаимовыгодных связей является приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества.

Важно отметить, что в Центральной Азии все более заметной тенденцией становится усиление внутрирегионального взаимодействия. Так как политика Ташкента и Нур-Султана, направлены на укрепление всевозможных связей, а наиболее связующим звеном этого фактора является дружба между двумя братскими народами.