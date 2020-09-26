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В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

  • 26.09.2020, 11:05,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине отремонтировали половину запланированных дорогПрезидент Украины Владимир Зеленский 25 сентября посетил с рабочей поездкой Закарпатье. Там он проверил ход реконструкции автомобильных дорог. В ходе инспекции было отмечено, что в этом году в стране отремонтировано почти 50% запланированных дорог. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

На территории Украины сейчас отреконструировано 2022 километра автомобильных дорог. Всего в 2020 году планировалось сделать это с 4200 километрами дорожных маршрутов. Соответствующие работы проводятся Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодором).

В рамках проверок Зеленский осмотрел дорогу госзначения М-24 Великая Добронь-Мукачево-Берегово-КПП «Лужанка».

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Большое строительство», инициированной 1 марта. По словам президента, данный процесс призван укрепить культурные и социальные связи. Изначально на программу планировалось выделить 85 млрд гривен (около 3 млрд долларов). Особое внимание уделяется восстановлению дорог местного назначения.

Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власти Украины договорились с двумя международными банками о финансировании восстановления и строительства соответствующих трасс.





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