В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября посетил с рабочей поездкой Закарпатье. Там он проверил ход реконструкции автомобильных дорог. В ходе инспекции было отмечено, что в этом году в стране отремонтировано почти 50% запланированных дорог. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

На территории Украины сейчас отреконструировано 2022 километра автомобильных дорог. Всего в 2020 году планировалось сделать это с 4200 километрами дорожных маршрутов. Соответствующие работы проводятся Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодором).

В рамках проверок Зеленский осмотрел дорогу госзначения М-24 Великая Добронь-Мукачево-Берегово-КПП «Лужанка».

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Большое строительство», инициированной 1 марта. По словам президента, данный процесс призван укрепить культурные и социальные связи. Изначально на программу планировалось выделить 85 млрд гривен (около 3 млрд долларов). Особое внимание уделяется восстановлению дорог местного назначения.

Ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власти Украины договорились с двумя международными банками о финансировании восстановления и строительства соответствующих трасс.