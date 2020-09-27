Коктейли - это напитки, приготовленные путем смешивания виноградного вина, ликеро-водочных изделий, коньяка, различных фруктовых соков и других компонентов.

"Петушиный хвост" - так переводится слово "коктейль" с английского. Коктейли разделяются на алкогольные и безалкогольные. Наиболее распространенными являются алкогольные коктейли, которые в свою очередь, подразделяются на крепкие и десертные.

Они впервые появились в Северной Америке, во второй половине XVIII столетия, когда испанцы и португальцы увлекли местных жителей Америки азартным развлечением - петушиными боям. На победителя ставили пари, а выигрыш отмечали выпивками, во время которых смешивали попадавшие под руку различные напитки, стараясь составить в бокале несколько разноцветных слоев. Сначала это делалось хаотично, бессистемно, но в конце концов один из ловких предпринимателей, некий Джерри Томас придал смешиванию напитков определенный порядок с учетом вкуса, плотности, цвета напитков и написал об этом книгу.

Для взбивания смеси входящих в коктейли компонентов используют шейкер. Смесь взбивают энергичным движением, встряхивая шейкер. Если в состав коктейля входит шампанское или газированные напитки, то его приготавливают (смешивают) в бокале или фужере. В некоторых случаях шампанское вливают в бокал после взбивания смеси в шейкере. В большинстве коктейлей добавляют консервированные фрукты, предварительно напиток через ситечко переливают в бокал или фужер. Готовый коктейль должен иметь красивый вид.

Во многие коктейли добавляют сахар. Рекомендуется использовать его в виде сиропа (65%), так как в этом случае ускоряется процесс смешивания составных частей напитка и исключается возможность его помутнения. Лимонная кислота вводится в напиток в виде раствора 7%-ной крепости. Подают коктейли в специальных бокалах, стаканах конусной или цилиндрической формы, а также в рюмках или фужерах. Большинство коктейлей принято пить через соломинку (искусственную или натуральную), которую подают вместе с напитком или заранее ставят на стол в вазочке.

К крепким коктейлям в виде закуски могут быть предложены сыр порциями, канапе; к десертным коктейлям - сухое печенье, фрукты, шоколад и другие кондитерские изделия. Коктейли подают в начале обеда или ужина, а затем уже холодные и горячие закуски.

1. "Здоровье" 2. Персиковый 3. Кофейно-яблочный 4. "Мозаика" 70г яблочного сока, 60г лимонного сока, 20г меда, 10г пищевого льда 30г персикового сока, 30г сахарного сиропа, 90г охлажденного молока 50г фруктов компота ассорти, 20г кофейного сиропа, 90г яблочного морса, 30г сиропа от компота. 50г фруктов компота ассорти, 10г вишневого сиропа, 20г вишневого сока, 90г апельсинового морса, 30г сиропа от компота.

5. "Диетический" 6. Фруктово-кофейный 7. "Лабиринт" 8. "Ассорти" 70г простокваши или кефира, 70г сливового, черешневого или кизилового сока, 10г сахарного сиропа, 10г пищевого льда, консервированные плоды или ягоды. 10г кофейного сиропа, 10г абрикосового или сливового сиропа, 130г яблочного или грушевого сока, 10г пищевого льда, консервированные фрукты сок 1 апельсина, 1ч.л. сахарного песка или меда, 100мл яблочного сока, 1 желток взбить в миксере. Налейте коктейль в широкие бокалы, посыпьте толченными грецкими орехами. сок 1 апельсина, 1ч.л. сахарного песка или меда, 1 яичный желток, 1ст-н яблочного сока взбить в миксере, вылить в бокал, добавить 1ст.л. измельченных орехов и взбрызнуть соком из апельсиновой цедры