Коктейли - это напитки, приготовленные путем смешивания виноградного вина, ликеро-водочных изделий, коньяка, различных фруктовых соков и других компонентов.
"Петушиный хвост" - так переводится слово "коктейль" с английского. Коктейли разделяются на алкогольные и безалкогольные. Наиболее распространенными являются алкогольные коктейли, которые в свою очередь, подразделяются на крепкие и десертные.
Они впервые появились в Северной Америке, во второй половине XVIII столетия, когда испанцы и португальцы увлекли местных жителей Америки азартным развлечением - петушиными боям. На победителя ставили пари, а выигрыш отмечали выпивками, во время которых смешивали попадавшие под руку различные напитки, стараясь составить в бокале несколько разноцветных слоев. Сначала это делалось хаотично, бессистемно, но в конце концов один из ловких предпринимателей, некий Джерри Томас придал смешиванию напитков определенный порядок с учетом вкуса, плотности, цвета напитков и написал об этом книгу.
Для взбивания смеси входящих в коктейли компонентов используют шейкер. Смесь взбивают энергичным движением, встряхивая шейкер. Если в состав коктейля входит шампанское или газированные напитки, то его приготавливают (смешивают) в бокале или фужере. В некоторых случаях шампанское вливают в бокал после взбивания смеси в шейкере. В большинстве коктейлей добавляют консервированные фрукты, предварительно напиток через ситечко переливают в бокал или фужер. Готовый коктейль должен иметь красивый вид.
Во многие коктейли добавляют сахар. Рекомендуется использовать его в виде сиропа (65%), так как в этом случае ускоряется процесс смешивания составных частей напитка и исключается возможность его помутнения. Лимонная кислота вводится в напиток в виде раствора 7%-ной крепости. Подают коктейли в специальных бокалах, стаканах конусной или цилиндрической формы, а также в рюмках или фужерах. Большинство коктейлей принято пить через соломинку (искусственную или натуральную), которую подают вместе с напитком или заранее ставят на стол в вазочке.
К крепким коктейлям в виде закуски могут быть предложены сыр порциями, канапе; к десертным коктейлям - сухое печенье, фрукты, шоколад и другие кондитерские изделия. Коктейли подают в начале обеда или ужина, а затем уже холодные и горячие закуски.
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1. "Здоровье"
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2. Персиковый
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3. Кофейно-яблочный
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4. "Мозаика"
|70г яблочного сока, 60г лимонного сока, 20г меда, 10г пищевого льда
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30г персикового сока, 30г сахарного сиропа, 90г охлажденного молока
|50г фруктов компота ассорти, 20г кофейного сиропа, 90г яблочного морса, 30г сиропа от компота.
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50г фруктов компота ассорти, 10г вишневого сиропа, 20г вишневого сока, 90г апельсинового морса, 30г сиропа от компота.
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5. "Диетический"
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6. Фруктово-кофейный
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7. "Лабиринт"
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8. "Ассорти"
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70г простокваши или кефира, 70г сливового, черешневого или кизилового сока, 10г сахарного сиропа, 10г пищевого льда, консервированные плоды или ягоды.
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10г кофейного сиропа, 10г абрикосового или сливового сиропа, 130г яблочного или грушевого сока, 10г пищевого льда, консервированные фрукты
|сок 1 апельсина, 1ч.л. сахарного песка или меда, 100мл яблочного сока, 1 желток взбить в миксере. Налейте коктейль в широкие бокалы, посыпьте толченными грецкими орехами.
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сок 1 апельсина, 1ч.л. сахарного песка или меда, 1 яичный желток, 1ст-н яблочного сока взбить в миксере, вылить в бокал, добавить 1ст.л. измельченных орехов и взбрызнуть соком из апельсиновой цедры
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9. "Корфу"
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100г фруктового ассорти, 50мл кофейного сиропа, 100мл яблочного морса, 50мл сиропа от компота. Взбить в мисере.
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