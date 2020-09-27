 Коктейли освежающие

"Глория"

по 2ст.л. гранатового и виноградного сока, 100мл дыни, 100мл газированной воды, кубики льда Измельчите лед в мелкую крошку и наполните им высокие бокалы. Затем поочередно влейте виноградный и гранатовый соки, положите нарезанную кубиками дыню, влейте газированную воду.

"Сказочный мир"

100мл малинового сиропа, 150мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 30г пищевого льда Все компоненты взбейте в миксере, включая пищевой лед.

"Огуречный"

3 свежих огурца, 30мл лимонного сока, 3ст.л. меда, кубики льда Из огурцов сделайте сок и смешайте его с медом и лимонным соком. Подавайте коктейль хорошо охлажденным с кубиками льда.

"Цитрус"

100мл апельсинового сиропа, 100мл лимонного сиропа, 200мл газированной воды, 20г измельченного льда Смешайте сиропы со льдом. Вылейте смесь в бокалы и долейте газированной воды.

"Крепыш"

200мл яблочного сока, 100мл лимонного сока, 2ст.л. меда Растворите мед в лимонном соке, добавьте яблочный сок, размешайте. Пейте коктейль охлажденным. В бокалы положите по 2 кубика льда.

"Трайвер" - Triver

50мл сока маракуйи, 40мл персикового сока, 30мл сиропа Cream of Coconut, 20мл лимонного сока, минеральная вода, 1 кружок киви, 1 вишня для коктейлей. Все компоненты, кроме минеральной воды, вместе с кубиками льда встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. Долейте минеральной водой и перемешайте. На край стакана нанижите кружок киви, к нему прикрепите вишенку на шпажке.

"Кислинка"

150мл грейпфрутового сока, 150мл газированной воды, кубики льда, ягоды вишни Смешайте сок с газированной водой. В бокалы положите несколько кубиков льда и ягоды вишни. Налейте коктейль и подавайте с соломинками.

"Девичник"

50мл апельсинового сока, 25мл сахарного сиропа, 10мл лимонного сока, 30мл вишневого сиропа, 100мл газированной воды, ломтик апельсина Коктейль готовьте в бокале. Смешайте в нем охлажденный апельсиновый сок, сахарный сироп, лимонный сок, вишневый сироп. Положите ломтик апельсина и долейте газированной воды. Подайте с соломинкой.

"Просто красный" - Simply Red

120мл ананасового сока, 20мл лимонного сока, 20мл сиропа Cream of Coconut, 20мл гаранатового сиропа Гренадин, четверть кружка ананаса Все компоненты вместе с кубиками льда сильно встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. На край стакана нанижите кусочек ананаса.

"Сказки лета"

40мл малинового сиропа, 100мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 50г консервированных или свежих ягод Смешайте абрикосовый и виноградные соки, добавьте сироп. В бокалы положите кубики льда и ягоды, налейте коктейль.

"Серенада"

20мл апельсинового сиропа, 20мл ванилинового сиропа, 100мл гранатового сока, 100мл газированной воды, ломтики апельсина Смешайте сиропы и гранатовый сок. Смесь вылейте в бокалы и долейте газированной водой. Бокалы украсьте ломтиками апельсина.

"Березовая роща"

40мл сахарного сиропа, 150мл березового сока, 100мл напитка "Тархун" Смешайте сахарный сироп и березовый сок, разлейте в бокалы. Долейте напиток и подавайте коктейль с соломинками.

"Злато скифов"