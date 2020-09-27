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Коктейли освежающие

  • 27.09.2020, 21:00,
  • Развлечения » Кухня Мира
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Коктейли освежающие
 

"Фруктовая фантазия" - Fruit Fantasy

 
75мл апельсинового сока, 50мл ананасового сока или 1ст.л. тонко порезанного ананаса, 12мл сиропа киви, 4 клубники, 2ст.л. дыни Быстро смешать в миксере до однородной массы, добавить 1/2 стакана измельченного льда и еще раз смешать в миксере. Украшение: фрукты по сезону и соломинки.

"Бинго" - Bingo

 
25мл сока папайи, 25мл апельсинового сока, 25мл кокосового крема, 25мл анансового крема, 12мл сока лайма, 25мл клубничного пюре, 6мл ликера "Гренадин" Быстро смешать в миксере со стаканом измельченного льда. Добавить соломинки.

"Розмари" - Rosemary

 
75мл клубничного пюре, 25мл сока гуаво, 25мл ананасового сока, 6мл сока лайма, 1ч.л. клубничного сиропа, 50мл лимонада. Встряхнуть и процедить в стакан на 3/4 наполненный колотым льдом, добавить лимонад. Украшение: ломтик лайма и вишенка. Добавить соломинку.

"Серфер с Гавайских островов" - Hawaiian Island Surfer
100мл апельсинового шербета, 50мл ананасового сока, 25мл кокосового крема Быстро смешать в миксере с половиной стакана измельченного льда. Украшение: фрукты по сезону и соломинка.

"Летний дождь" - Summer Rain

 
25мл малинового пюре, 25мл грейпфрутового сока, 25мл ананасового сока, 50мл апельсинового шербета, 25мл лимонада. Быстро смешать в миксере с 1/2 стакана измельченного льда и добавить лимонад. Украшение: фрукты по сезону, добавить соломинки
 

"Глория"

 
по 2ст.л. гранатового и виноградного сока, 100мл дыни, 100мл газированной воды, кубики льда Измельчите лед в мелкую крошку и наполните им высокие бокалы. Затем поочередно влейте виноградный и гранатовый соки, положите нарезанную кубиками дыню, влейте газированную воду. 

"Сказочный мир"

 
100мл малинового сиропа, 150мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 30г пищевого льда Все компоненты взбейте в миксере, включая пищевой лед. 

"Огуречный"

 
3 свежих огурца, 30мл лимонного сока, 3ст.л. меда, кубики льда Из огурцов сделайте сок и смешайте его с медом и лимонным соком. Подавайте коктейль хорошо охлажденным с кубиками льда. 

"Цитрус"

 
100мл апельсинового сиропа, 100мл лимонного сиропа, 200мл газированной воды, 20г измельченного льда Смешайте сиропы со льдом. Вылейте смесь в бокалы и долейте газированной воды. 

"Крепыш"

 
200мл яблочного сока, 100мл лимонного сока, 2ст.л. меда Растворите мед в лимонном соке, добавьте яблочный сок, размешайте. Пейте коктейль охлажденным. В бокалы положите по 2 кубика льда. 

"Трайвер" - Triver

 
50мл сока маракуйи, 40мл персикового сока, 30мл сиропа Cream of Coconut, 20мл лимонного сока, минеральная вода, 1 кружок киви, 1 вишня для коктейлей. Все компоненты, кроме минеральной воды, вместе с кубиками льда встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. Долейте минеральной водой и перемешайте. На край стакана нанижите кружок киви, к нему прикрепите вишенку на шпажке.

"Кислинка"

 
150мл грейпфрутового сока, 150мл газированной воды, кубики льда, ягоды вишни Смешайте сок с газированной водой. В бокалы положите несколько кубиков льда и ягоды вишни. Налейте коктейль и подавайте с соломинками. 

"Девичник"

 
50мл апельсинового сока, 25мл сахарного сиропа, 10мл лимонного сока, 30мл вишневого сиропа, 100мл газированной воды, ломтик апельсина Коктейль готовьте в бокале. Смешайте в нем охлажденный апельсиновый сок, сахарный сироп, лимонный сок, вишневый сироп. Положите ломтик апельсина и долейте газированной воды. Подайте с соломинкой.

"Просто красный" - Simply Red

 
120мл ананасового сока, 20мл лимонного сока, 20мл сиропа Cream of Coconut, 20мл гаранатового сиропа Гренадин, четверть кружка ананаса Все компоненты вместе с кубиками льда сильно встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. На край стакана нанижите кусочек ананаса.

"Сказки лета"

 
40мл малинового сиропа, 100мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 50г консервированных или свежих ягод Смешайте абрикосовый и виноградные соки, добавьте сироп. В бокалы положите кубики льда и ягоды, налейте коктейль.

"Серенада"

 
20мл апельсинового сиропа, 20мл ванилинового сиропа, 100мл гранатового сока, 100мл газированной воды, ломтики апельсина Смешайте сиропы и гранатовый сок. Смесь вылейте в бокалы и долейте газированной водой. Бокалы украсьте ломтиками апельсина.

"Березовая роща"

 
40мл сахарного сиропа, 150мл березового сока, 100мл напитка "Тархун" Смешайте сахарный сироп и березовый сок, разлейте в бокалы. Долейте напиток и подавайте коктейль с соломинками.

"Злато скифов"

 
25мл апельсинового сиропа, 25мл лимонного сиропа, 25мл малинового сиропа, 120мл газированной воды, лед В бокал со льдом влейте лимонный, апельсиновый и малиновый сиропы, перемешайте. Долейте газированную воду.
 
Рубрику ведет
Азарян Ингрид


  Источник:FMG NEWS

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