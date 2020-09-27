 Коктейли освежающие

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"Фруктовая фантазия" - Fruit Fantasy
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|75мл апельсинового сока, 50мл ананасового сока или 1ст.л. тонко порезанного ананаса, 12мл сиропа киви, 4 клубники, 2ст.л. дыни
|Быстро смешать в миксере до однородной массы, добавить 1/2 стакана измельченного льда и еще раз смешать в миксере. Украшение: фрукты по сезону и соломинки.
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"Бинго" - Bingo
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|25мл сока папайи, 25мл апельсинового сока, 25мл кокосового крема, 25мл анансового крема, 12мл сока лайма, 25мл клубничного пюре, 6мл ликера "Гренадин"
|Быстро смешать в миксере со стаканом измельченного льда. Добавить соломинки.
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"Розмари" - Rosemary
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|75мл клубничного пюре, 25мл сока гуаво, 25мл ананасового сока, 6мл сока лайма, 1ч.л. клубничного сиропа, 50мл лимонада.
|Встряхнуть и процедить в стакан на 3/4 наполненный колотым льдом, добавить лимонад. Украшение: ломтик лайма и вишенка. Добавить соломинку.
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"Серфер с Гавайских островов" - Hawaiian Island Surfer
|100мл апельсинового шербета, 50мл ананасового сока, 25мл кокосового крема
|Быстро смешать в миксере с половиной стакана измельченного льда. Украшение: фрукты по сезону и соломинка.
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"Летний дождь" - Summer Rain
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|25мл малинового пюре, 25мл грейпфрутового сока, 25мл ананасового сока, 50мл апельсинового шербета, 25мл лимонада.
|Быстро смешать в миксере с 1/2 стакана измельченного льда и добавить лимонад. Украшение: фрукты по сезону, добавить соломинки
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"Глория"
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|по 2ст.л. гранатового и виноградного сока, 100мл дыни, 100мл газированной воды, кубики льда
|Измельчите лед в мелкую крошку и наполните им высокие бокалы. Затем поочередно влейте виноградный и гранатовый соки, положите нарезанную кубиками дыню, влейте газированную воду.
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"Сказочный мир"
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|100мл малинового сиропа, 150мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 30г пищевого льда
|Все компоненты взбейте в миксере, включая пищевой лед.
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"Огуречный"
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|3 свежих огурца, 30мл лимонного сока, 3ст.л. меда, кубики льда
|Из огурцов сделайте сок и смешайте его с медом и лимонным соком. Подавайте коктейль хорошо охлажденным с кубиками льда.
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"Цитрус"
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|100мл апельсинового сиропа, 100мл лимонного сиропа, 200мл газированной воды, 20г измельченного льда
|Смешайте сиропы со льдом. Вылейте смесь в бокалы и долейте газированной воды.
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"Крепыш"
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|200мл яблочного сока, 100мл лимонного сока, 2ст.л. меда
|Растворите мед в лимонном соке, добавьте яблочный сок, размешайте. Пейте коктейль охлажденным. В бокалы положите по 2 кубика льда.
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"Трайвер" - Triver
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|50мл сока маракуйи, 40мл персикового сока, 30мл сиропа Cream of Coconut, 20мл лимонного сока, минеральная вода, 1 кружок киви, 1 вишня для коктейлей.
|Все компоненты, кроме минеральной воды, вместе с кубиками льда встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. Долейте минеральной водой и перемешайте. На край стакана нанижите кружок киви, к нему прикрепите вишенку на шпажке.
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"Кислинка"
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|150мл грейпфрутового сока, 150мл газированной воды, кубики льда, ягоды вишни
|Смешайте сок с газированной водой. В бокалы положите несколько кубиков льда и ягоды вишни. Налейте коктейль и подавайте с соломинками.
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"Девичник"
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|50мл апельсинового сока, 25мл сахарного сиропа, 10мл лимонного сока, 30мл вишневого сиропа, 100мл газированной воды, ломтик апельсина
|Коктейль готовьте в бокале. Смешайте в нем охлажденный апельсиновый сок, сахарный сироп, лимонный сок, вишневый сироп. Положите ломтик апельсина и долейте газированной воды. Подайте с соломинкой.
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"Просто красный" - Simply Red
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|120мл ананасового сока, 20мл лимонного сока, 20мл сиропа Cream of Coconut, 20мл гаранатового сиропа Гренадин, четверть кружка ананаса
|Все компоненты вместе с кубиками льда сильно встряхните в шейкере и процедите в стакан для лонгдринка. На край стакана нанижите кусочек ананаса.
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"Сказки лета"
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|40мл малинового сиропа, 100мл абрикосового сока, 150мл виноградного сока, 50г консервированных или свежих ягод
|Смешайте абрикосовый и виноградные соки, добавьте сироп. В бокалы положите кубики льда и ягоды, налейте коктейль.
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"Серенада"
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|20мл апельсинового сиропа, 20мл ванилинового сиропа, 100мл гранатового сока, 100мл газированной воды, ломтики апельсина
|Смешайте сиропы и гранатовый сок. Смесь вылейте в бокалы и долейте газированной водой. Бокалы украсьте ломтиками апельсина.
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"Березовая роща"
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|40мл сахарного сиропа, 150мл березового сока, 100мл напитка "Тархун"
|Смешайте сахарный сироп и березовый сок, разлейте в бокалы. Долейте напиток и подавайте коктейль с соломинками.
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"Злато скифов"
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|25мл апельсинового сиропа, 25мл лимонного сиропа, 25мл малинового сиропа, 120мл газированной воды, лед
|В бокал со льдом влейте лимонный, апельсиновый и малиновый сиропы, перемешайте. Долейте газированную воду.