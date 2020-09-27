 
  • 09:30 – В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 09:30 – В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном

 В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном
Я призываю власти Алиева одуматься, — об этом 25 сентября лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили заявил в ответ на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который сказал, что в связи с вопросом делимитации границы между Грузией и Азербайджаном работают соответствующие ведомства и комиссии, существующие между двумя странами.
 
Как сообщает грузинский «Первый канал», по словам Шалвы Нателашвили, заседание комиссий и переговоры с азербайджанской стороной по различным вопросам не должны состояться до тех пор, пока Азербайджан не выведет свои вооруженные силы с территории Давид-Гареджи.

«Власти президента Алиева в полном согласии с партией Иванишвили захватили крупнейший в Грузии, христианский, всемирно значимый комплекс Давид-Гареджи, и вчера, находящийся с визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов решительно предупредил всех нас, чтобы мы не делали никаких заявлений по этой теме. Со своей стороны власти-импотенты Грузии заявили о новых картах и возможности рассмотрения их в демаркационной комиссии. Хочу заявить режиму Иванишвили, властям Алиева, что работа никакой демаркационной комиссии не будет возобновлена и продолжена пока вооруженные силы Азербайджана не покинут захваченную, оккупированную, незаконно удерживаемую территорию Грузии Давид-Гареджи, Чичхитури, собор Воскресения и весь комплекс, куда не могут входить ни монахи, ни священнослужители, ни туристы. Когда ситуация восстановится, статус-кво, да, господа.

Конечно, переговоры и соглашения будут продолжаться, хотя если бы у некоторых из наших соседей была мораль, они бы не ставили под сомнение то обстоятельство, что Давид-Гареджи, памятник культуры мирового значения, символ христианства в регионе, второй Иерусалим является грузинским, так же как исламскими являются Мекка и Медина. Но что нам делать, когда страна беспризорная, у нее нет правителя и защитника. Конечно, Путин оградит Шида Картли и, конечно, у Алиева появится аппетит, чтобы что-то у нас отхватить.
 
В конечном счете, если этот вопрос не будет решен, мы поднимем вопрос о пересмотре уже согласованной демаркационной линии, поскольку равнины Саингило и Карая, признанные Лигой Наций и считающиеся территорией Грузии, были незаконно переданы Азербайджану большевиками в 1920-х годах; мы помним об этом, мы не забыли этого, и мы также знаем, как произошла там ассимиляция населения, и сегодня, как там преследуют феномен грузинства. Поэтому я призываю власти Алиева одуматься.
 
Пусть не думают, что мафиозный режим бизнеспродажи Иванишвили — это будущее грузино-азербайджанских отношений. В ближайшем будущем этого режима не будет, и Алиеву придется отвечать перед грузинским и азербайджанским народами за то, что он совершает, хоть в отношении монастыря Гареджи», — заявил Шалва Нателашвили.
 
https://infoteka24.ru/2020/09/26/70677/


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 15


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Комплекс Давид Гареджи кому принадлежит?
    Комплекс Давид Гареджи это -
    Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Алиев отнял у грузин святыни | Шалва Нателашвили
    » Монастырь Давид Гареджи закрыт для посещения грузин | Оккупация продолжается
    » Патриархия Грузии против трансграничной зоны Давид-Гареджи с Азербайджаном
    » Илия II: Надеемся, что вопрос с Давид-Гареджи будет решен справедливо и с братской любовью
    » Комплекс Давид Гареджи, по всем правовым документам относится к Азербайджану. | Эмиль Мустафаев
    » Азербайджан окуппировал Грузию | В район Давид Гареджи переброшены войска Азербайджана. (фото, видео)
    » Столкновения на границе Азербайджана и Грузии | Азербайджанцы передают реликвии Давид Гареджи
    » Визит президента Грузии в Азербайджан был согласован с премьер-министром - пресс-спикер
    » Азербайджан подтвердил притязания на грузинский комплекс Давид Гареджи
    » «Гареджи – это Грузия» | Многотысячная акция на границе
    » Тбилиси и Баку на грани государственного скандала из-за монастырского комплекса Давид-Гареджи
    » Шалва Нателашвили будет баллотироваться в президенты Грузии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном

    • 09:30
    • 18
    • 0

    Коктейли

    • 01:02
    • 42
    • 0

    Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие

    • 15:11
    • 78
    • 0

    На ирано-туркменской границе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

    • 11:28
    • 69
    • 0

    В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

    • 11:05
    • 60
    • 0

    Премьер Молдовы выразил соболезнованию украинскому коллеге в связи с произошедшей трагедией

    • 10:42
    • 51
    • 0

    Президент Киргизии в течение двух дней посетит Россию и Венгрию

    • 10:41
    • 63
    • 0

    В Минске организовали выставку в честь Дня независимости Туркменистана

    • 10:40
    • 65
    • 0

    Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

    • 09:37
    • 47
    • 0

    Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

    • 09:07
    • 69
    • 0

    В жемчужине Казахстана – Сарыагаше провели встречу Мирзиёев и Назарбаев

    • 07:08
    • 56
    • 0

    Евросоюз предоставит Армении 60 млн евро

    • 19:40
    • 101
    • 0

    Никол Пашинян прокомментировал заявления Азербайджана о срыве переговоров по Карабаху

    • 19:27
    • 76
    • 0

    В Азербайджане мы имеем дело с системой власти, в которой ценности подменены культом личности, династии и собственного богатства | МИД Армении

    • 19:21
    • 72
    • 0

    Беларусь предложила России обзавестись совместным морским портом

    • 12:45
    • 94
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60117
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55873
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49382
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47104
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45135
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38964
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37491
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35878
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33614
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32162
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26666
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24877
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24872
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24669
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22849
    • 0

    В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном

    • 09:30
    • 18
    • 0

    Коктейли

    • 01:02
    • 42
    • 0

    В Украине отремонтировали половину запланированных дорог

    • 11:05
    • 60
    • 0

    В жемчужине Казахстана – Сарыагаше провели встречу Мирзиёев и Назарбаев

    • 07:08
    • 56
    • 0

    Правительство Туркменистана установит дополнительные льготы медработникам

    • 09:07
    • 69
    • 0

    Токаев: Противодействие росту бизнеса будет расцениваться как преступление против государства

    • 09:37
    • 47
    • 0

    В Минске организовали выставку в честь Дня независимости Туркменистана

    • 10:40
    • 65
    • 0

    Президент Киргизии в течение двух дней посетит Россию и Венгрию

    • 10:41
    • 63
    • 0

    Премьер Молдовы выразил соболезнованию украинскому коллеге в связи с произошедшей трагедией

    • 10:42
    • 51
    • 0

    На ирано-туркменской границе произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

    • 11:28
    • 69
    • 0

    Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие

    • 15:11
    • 78
    • 0

    Евросоюз предоставит Армении 60 млн евро

    • 19:40
    • 101
    • 0

    Посольство Киргизии сообщает о мошенниках, якобы вывозящих граждан к российско-казахстанской границе

    • 10:32
    • 88
    • 0

    Контейнеры с туркменским полипропиленом доставят в Китай

    • 10:52
    • 95
    • 0

    Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан

    • 11:11
    • 97
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА