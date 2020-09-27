 В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном

Я призываю власти Алиева одуматься, — об этом 25 сентября лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили заявил в ответ на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который сказал, что в связи с вопросом делимитации границы между Грузией и Азербайджаном работают соответствующие ведомства и комиссии, существующие между двумя странами.



Как сообщает грузинский «Первый канал», по словам Шалвы Нателашвили, заседание комиссий и переговоры с азербайджанской стороной по различным вопросам не должны состояться до тех пор, пока Азербайджан не выведет свои вооруженные силы с территории Давид-Гареджи.



«Власти президента Алиева в полном согласии с партией Иванишвили захватили крупнейший в Грузии, христианский, всемирно значимый комплекс Давид-Гареджи, и вчера, находящийся с визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов решительно предупредил всех нас, чтобы мы не делали никаких заявлений по этой теме. Со своей стороны власти-импотенты Грузии заявили о новых картах и возможности рассмотрения их в демаркационной комиссии. Хочу заявить режиму Иванишвили, властям Алиева, что работа никакой демаркационной комиссии не будет возобновлена и продолжена пока вооруженные силы Азербайджана не покинут захваченную, оккупированную, незаконно удерживаемую территорию Грузии Давид-Гареджи, Чичхитури, собор Воскресения и весь комплекс, куда не могут входить ни монахи, ни священнослужители, ни туристы. Когда ситуация восстановится, статус-кво, да, господа.



Конечно, переговоры и соглашения будут продолжаться, хотя если бы у некоторых из наших соседей была мораль, они бы не ставили под сомнение то обстоятельство, что Давид-Гареджи, памятник культуры мирового значения, символ христианства в регионе, второй Иерусалим является грузинским, так же как исламскими являются Мекка и Медина. Но что нам делать, когда страна беспризорная, у нее нет правителя и защитника. Конечно, Путин оградит Шида Картли и, конечно, у Алиева появится аппетит, чтобы что-то у нас отхватить.

В конечном счете, если этот вопрос не будет решен, мы поднимем вопрос о пересмотре уже согласованной демаркационной линии, поскольку равнины Саингило и Карая, признанные Лигой Наций и считающиеся территорией Грузии, были незаконно переданы Азербайджану большевиками в 1920-х годах; мы помним об этом, мы не забыли этого, и мы также знаем, как произошла там ассимиляция населения, и сегодня, как там преследуют феномен грузинства. Поэтому я призываю власти Алиева одуматься.

Пусть не думают, что мафиозный режим бизнеспродажи Иванишвили — это будущее грузино-азербайджанских отношений. В ближайшем будущем этого режима не будет, и Алиеву придется отвечать перед грузинским и азербайджанским народами за то, что он совершает, хоть в отношении монастыря Гареджи», — заявил Шалва Нателашвили.



https://infoteka24.ru/2020/09/26/70677/