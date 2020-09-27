Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении

1. Не распространять сплетни и непроверенную информацию!
2. Не отвечать на сомнительные письма в мессенджерах и отвечать на подозрительные звонки.
3. Не распространять азербайджанскую дезинформацию, делать перепосты их сайтов. Следить только за официальной информацией представителей наших властей. Распространению подлежит информация только из официальных источников МО РА и АО Арцаха.
Список людей, у которых вы можете почитать о том, что происходит
Пресс-секретарь президента Республики Арцах
Ваграм Погосян: https://www.facebook.com/poghosyan.vahram
Пресс-секретарь Минонороны Республики Армения
Шушан Степанян: https://www.facebook.com/shushanstepanyan
Уполномоченный по правам человека Республики Арцах
Артак Бегларян: https://www.facebook.com/artak.beglaryan
Убедитесь, что вы попали на правильную страницу указанных людей.
Помните, что азербайджаснская сторона активно будет использовать фейки.
4. Не снимать и не выкладывать в сеть видео и фото взрывов, повреждений из Арцаха. Это прямая помощь азербайджанцам. Помним о том, что война идет и в соцсетях и медиапространстве.
Минобороны Армении
Шушан Степанян.