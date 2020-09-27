Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении

1. Не распространять сплетни и непроверенную информацию!

2. Не отвечать на сомнительные письма в мессенджерах и отвечать на подозрительные звонки.

3. Не распространять азербайджанскую дезинформацию, делать перепосты их сайтов. Следить только за официальной информацией представителей наших властей. Распространению подлежит информация только из официальных источников МО РА и АО Арцаха.





Пресс-секретарь президента Республики

Пресс-секретарь Минонороны Республики

Уполномоченный по правам человека Республики

Список людей, у которых вы можете почитать о том, что происходитПресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян: https://www.facebook.com/poghosyan.vahramПресс-секретарь Минонороны Республики Армения Шушан Степанян: https://www.facebook.com/shushanstepanyanУполномоченный по правам человека Республики Арцах Артак Бегларян: https://www.facebook.com/artak.beglaryan

Убедитесь, что вы попали на правильную страницу указанных людей.

Помните, что азербайджаснская сторона активно будет использовать фейки.



4. Не снимать и не выкладывать в сеть видео и фото взрывов, повреждений из Арцаха. Это прямая помощь азербайджанцам. Помним о том, что война идет и в соцсетях и медиапространстве.



Минобороны Армении

Шушан Степанян.



