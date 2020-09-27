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  • 19:45 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 27 / 09 ОБНОВЛЕННО 
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Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении

 
1. Не распространять сплетни и непроверенную информацию!
2. Не отвечать на сомнительные письма в мессенджерах и отвечать на подозрительные звонки.
3. Не распространять азербайджанскую дезинформацию, делать перепосты их сайтов. Следить только за официальной информацией представителей наших властей. Распространению подлежит информация только из официальных источников МО РА и АО Арцаха.
 
Список людей, у которых вы можете почитать о том, что происходит
Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян: https://www.facebook.com/poghosyan.vahram
Пресс-секретарь Минонороны Республики Армения Шушан Степанян: https://www.facebook.com/shushanstepanyan
Уполномоченный по правам человека Республики Арцах Артак Бегларян: https://www.facebook.com/artak.beglaryan
 
Убедитесь, что вы попали на правильную страницу указанных людей.
Помните, что азербайджаснская сторона активно будет использовать фейки.
 
4. Не снимать и не выкладывать в сеть видео и фото взрывов, повреждений из Арцаха. Это прямая помощь азербайджанцам. Помним о том, что война идет и в соцсетях и медиапространстве.

Минобороны Армении
Шушан Степанян.



  Источник:FMG NEWS

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