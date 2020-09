ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 27 / 09 ОБНОВЛЕННО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ -

19:45 Азербайджанские медиа-ресурсы публикуют фото 2017-го года, выдавая его за гору Мрав

Социалистическая партия Франции призывает признать Арцах 19:43

19:33 Иран готов предложить услуги посредника между Азербайджаном и Арменией - глава МИД Зариф.

19:20 ВС Армении опубликовали видео обстрела азербайджанской колонны бронетехники.





Организация по защите прав человека Африн (Human Rights Organisation -Afrin) опубликовала ряд имен и названий подразделений, участвующих в боевых действиях против Армии обороны Армении в Арцахе. Согласно данным этой организации убито около 80 боевиков.



Сирийские боевики попали в Азербайджан через Турцию, ниже приведен список потерь.



1- Al-Sharqiya Army lost 19 боевиков.

2- Al-Hamzat Division, 4 боевика .

3- Division 51 lost 9 боевиков

4- Jaish alNukhba lost 11 боевиков

5- The Levant Front lost. 22 боевика

6- Al-Furqan Brigade lost 32 боевика

7- Al-Mu'tasim Division, lost 6 боевиков.



Также известны имена некоторых из сирийских наемников, погибших в боях.

1- Muhammad Abdul Sattar Al-Khalaf.

2_ Hussein al-Taweel

3_ Firas Awaid

4_Abdul Latif Hassani

5_ Muhammad Mahdi

6- Mazen Mohammed

7 _ Abd al-Rahman al-Khatib

8- Hamza Al-Shami

9_Abdulrahman Al-Shami

10_Radwan Rahal

11_Mohammed Abdel Muti

19:15 Появились списки погибших в боях сирийских наемников, прибывших в Азербайджан Организация по защите прав человека Африн (Human Rights Organisation -Afrin) опубликовала ряд имен и названий подразделений, участвующих в боевых действиях против Армии обороны Армении в Арцахе. Согласно данным этой организации убито около 80 боевиков.1- Al-Sharqiya Army lost 19 боевиков.2- Al-Hamzat Division, 4 боевика .3- Division 51 lost 9 боевиков4- Jaish alNukhba lost 11 боевиков5- The Levant Front lost. 22 боевика6- Al-Furqan Brigade lost 32 боевика7- Al-Mu'tasim Division, lost 6 боевиков.Также известны имена некоторых из сирийских наемников, погибших в боях.1- Muhammad Abdul Sattar Al-Khalaf.2_ Hussein al-Taweel3_ Firas Awaid4_Abdul Latif Hassani5_ Muhammad Mahdi6- Mazen Mohammed7 _ Abd al-Rahman al-Khatib8- Hamza Al-Shami9_Abdulrahman Al-Shami10_Radwan Rahal11_Mohammed Abdel Muti

Танковые подразделения вооруженных сил Азербайджана несут огромные потери. Наши противотанковые и передовые подразделения работают на отлично. Ребята молодцы. Вы герои!!!

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на постоянной связи с российским коллегой Сергеем Лавровым: пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Франция обеспокоена столкновениями в Нагорном Карабахе, призывает к прекращению боевых действий — МИД

Командующий Армией обороны Арцаха Джалал Арутюнян обещал, что ответ армянской армии будет мощным как никогда



Наша цель одна - всеми возможными способами разбить врага, нанести сокрушительный удар по его вооруженным бандитским группам, уничтожить его военную инфраструктуру, а при необходимости расширить зону безопасности и обязать окончательный мир.



Для достижения этого надо объединить все наши усилия. Наша победа не имеет альтернативы. Мы защищаем могилы наших предков и будущее наших детей. Мы защищаем право жить на земле наших предков.

С нами весь армянский народ.

С нами справедливость.

С нами Бог.

Победа будет нашей.

Атаки азербайджанских вооруженных сил на всей линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана были успешно отражены частями Армии обороны Арцаха. Противник несет потери. Видео скоро появится. - пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

Никол Пашинян призвал быть готовым защищать святую Родину

Москва призвала прекратить огонь в Нагорном Карабахе



Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



"Необходимо перевести все за стол переговоров, огонь должен быть прекращён", - заявил Джабаров.



Грузия призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может дестабилизировать обстановку во всем регионе.



Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил: "Грузия как страна, дружественная по отношению к Азербайджану и Армении, хочет максимально поддерживать стабильность, безопасность и мир. Поэтому, конечно, мы внимательно следим за этим процессом и надеемся, что текущая ситуация будет урегулирована, и в регионе восстановится спокойная и безопасная обстановка".

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают прекратить столкновения и возобновить переговоры



В заявлении сопредседателей Игоря Попова от России, Стефана Висконти от Франции и Эндрю Шофера от США говорится, что они строго осуждают применение силы и сожалеют о бессмысленных человеческих потерях, в том числе среди мирного населения

An Azerbaijani drone flew over Berdzor (Lachin) in Artsakh and was hit by an air defense system from the Syunik region of Armenia.

По неподтвержденным данным, подразделениям ВС Армении/НКР удалось поразить следующую боевую технику ВС Азербайджана, задействованную в зоне боёв на границе:



- до 6 танков (https://t.me/new_militarycolumnist/42828), из которых не менее двух подорвались на установленных минах,

- 2 вертолёта,

- 1 инженерная машина разграждения ИМР-3 (https://t.me/new_militarycolumnist/42838),

- до 3 единиц БМП-2,

- до 15 БПЛА, включая барражирующие боеприпасы.



At the moment, with resolute counterattack, the Defense Army of Artsakh is suspending all attempts of adversary causing casualties. As the guarantor Artsakh's of security Armed Forces of Armenia are ready to provide any assistance to ensure security of the population of Artsak



Baku officially announced that they control 6 settlements of Artsakh. The information does not correspond to reality, another lie. Баку официально заявил, что под их контролем 6 населённых пунктов Арцаха. Информация не соответсвует действительности, очередная ложь.Baku officially announced that they control 6 settlements of Artsakh. The information does not correspond to reality, another lie.

Арцрун Ованнисян опровергает сообщение о занятии 6 сел азербайджанскими ВС. В своей записи ФБ он выразил решительные сомнения насчет знаний азербайджанцев в области фотошопа.



Армянские добровольцы изъявили желание немедленно отправиться на фронт









Глава Европейского совета обратился к враждующим сторонам

Шарль Мишель призвал стороны в Нагорном Карабахе срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам



Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе

В воздушном пространстве и на земле Армении сейчас кроме Ан-124-100 видимо находится еще один самолет ВКС России. Кроме того, из Ростова в Армению вылетел Ил-76МД RA-78850







Several groups of volunteers from Armenia have already gone to Artsakh to assist the Artsakh Defense Army in repelling the Azerbaijani aggression.

Несколько групп добровольцев из Армении уже направились в Арцах , для оказания помощи Армии обороны Арцаха в отражении азербайджанской агрессии.Several groups of volunteers from Armenia have already gone to Artsakh to assist the Artsakh Defense Army in repelling the Azerbaijani aggression.

Президент Армении Армен Саркисян уверен, что сегодня, как никогда прежде, необходимы консолидация и единство народа.

Минобороны Арцаха опровергает: «Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины».



The Artsakh Defense Ministry refutes: "The statement spread by the Azerbaijani Defense Ministry that the Azerbaijani army has occupied 6 settlements does not correspond to reality. This is another information provocation of the Azerbaijani propaganda machine ”.



Известный армянский футболист Генрих Мхитарян призвал мировое сообщество остановить военные действия в Арцахе



Мхитарян: У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без реальной угрозы. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда рядом со своим народ! #ArstakhStrong



Famous Armenian footballer Henrikh Mkhitaryan called on the world community to stop hostilities in Artsakh



Mkhitaryan: We have an inalienable right to live in our homeland without a real threat. Our children have the right to live in peace and not hide in shelters. I am always next to my people!



В настоящее время Армия обороны Арцаха продолжает наносить сокрушительные удары по безродному врагу. Так, количество подбитых танков увеличилось до 10.



Премьер Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого обсудили ситуацию в Арцахе.

Уничтожено 4 вертолета, 15 БПЛА, 10 танков ВС Азербайджана: Армия обороны Арцаха



«

Наша победа должна быть в том, чтобы противник вынуждено подписался бы и закончил», – по сообщению «Арменпресс» сказал Бабаян.

Азербайджан понес тяжелые потери в ходе боевых действий на арцахско-азербайджанской границе. Азербайджан каждую минуту теряет технику.Наша победа должна быть в том, чтобы противник вынуждено подписался бы и закончил», – по сообщению «Арменпресс» сказал Бабаян.



МИД Германии призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта и мирным переговорам.

Папа Римский совершил молитву за мир на Кавказе и призвал стороны к диалогу и переговорам.



"Помолимся вместе в тишине за мир на Кавказе", - сказал папа Франциск, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.



Национальное Собрание Армении созывает экстренное заседание в связи с боевыми действиями в Карабахе

Ничего такого. Просто на горизонте (если присмотреться) российские военные корабли в акватории Каспия. Прямо сейчас. Пару сотен километров по морю до Азербайджанаhttps://t.me/wargonzo







Информация о якобы захвате азербайджанскими силами 6 деревень в Арцахе является ложной и примером информационной войны. Об этом заявила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.



Отметим, что ранее азербайджанские источники сообщили о том, что ВС Азербайджана удалось захватить 6 сел на юге Арцаха.



Напомним, что с утра 27-го сентября В Степанакерте на данный момент тихо. Нет паники среди жителей. Все под контролем АО Арцаха. МО Армении: Информация о захвате сел не соответствует действительностиИнформация о якобы захвате азербайджанскими силами 6 деревень в Арцахе является ложной и примером информационной войны. Об этом заявила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.Отметим, что ранее азербайджанские источники сообщили о том, что ВС Азербайджана удалось захватить 6 сел на юге Арцаха.Напомним, что с утра 27-го сентября Азербайджан предпринял нападение на Республику Арцах . Артиллерийским обстрелам подверглись мирные города. Среди гражданских есть погибшие – 1 женщина и 1 ребенок.

Азербайджанские войска планируют провокацию в направлении Нахичевана. Ее целью является обвинение Армении в нападении на Нахичеван и вовлечение Турции в конфликт, с целью разместить на своей территории турецкие войска. Подобное заявление планируется сделать после окончания заседания Совета безопасности Азербайджана.



https://infoteka24.ru/2020/09/27/70755/

Azerbaijani troops are planning a provocation in the direction of Nakhichevan. Its goal is accusing Armenia of attacking Nakhichevan and involving Turkey in the conflict in order to deploy Turkish troops on its territory. Such a statement is planned to be made after the end of the session of the Security Council of Azerbaijan.

Первая известная потеря ВС Азербайджана - подполковник (полковник-лейтенант) Мехман Миразиз оглу Ширванов, 1980 года рождения, родом из Ленкорана.

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили обострение карабахского конфликта.



Российский министр выразил озабоченность в связи с обстрелами в Карабахе, повлекшими жертвы - в том числе среди мирного населения. Подчеркнута необходимость прекращения огня.

Совет Федерации готов подключиться к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном.



Об этом заявил Джаббаров.

"Но сначала слово за дипломатами, и они уже работают для урегулирования", - сказал он. Азербайджанские пользователи соцсетей сообщают о смерти полковника-лейтенанта Мехмана Миразиз Оглу Ширванова, 1980 года рождения.



Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Карабахе немедленно вернуться к режиму прекращения огня.



Диктаторский режим в Азербайджане должен понять, что невозможно победить армянский народ. Мы едины как никогда: Пашинян

Азербайджан может напасть также на территорию Армении. Поэтому решено ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию: Пашинян

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в Арцахе.

«Я в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими арцахскими сёстрами и братьями».

Данные по потерям ВС Азербайджана на 16:00: 16 беспилотников, 4 вертолета, 10 танков.

Information on losses of Azerbaijani AF as of 16:00: 16 UAVs, 4 helicopters, 10 tanks.





In fact, in the country (Azerbaijan) that borders Russia, Syrian thugs are in pickups now driving away, whom Russia is destroying in Syria. Does it really satisfy the Russian authorities?

По сути в стране ( Азербайджан ), которая граничит с Россией, сейчас на пикапах разъезжаются сирийские головорезы (https://t.me/reartsakh/3469), которых Россия уничтожает в Сирии. Неужели российских властей это устраивает.In fact, in the country (Azerbaijan) that borders Russia, Syrian thugs are in pickups now driving away, whom Russia is destroying in Syria. Does it really satisfy the Russian authorities?

Никол Пашинян : «Ни пяди земли нашему врагу. Я пришёл сюда, чтобы заявить, что я готов умереть за нашу Родину».

Иран призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

"МИД Украины глубоко встревожен в связи с обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших"

НАТО выражает глубокую обеспокоенность из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Призывает стороны прекратить огонь. Военного способа решения конфликта быть не может, говорится в заявлении.

Талышское издательство призывает автохтонные народы Азербайджана перейти на сторону армян



Talyshstan Times: Исторический момент, братья! Призываем наших талышей, братьев-лезгин и аварцев, а также татов – тех, у кого еще сохранилось самосознание и осталось чувство национального достоинства – не упустить этот действительно исторический момент! Нет сомнения, что наши братья-автохтоны армяне и на сей раз нанесут сокрушительный удар по искусственному азербайджанскому гособразованию – этой раковой опухоли пантюркизма на здоровом теле Южного Кавказа!

Они справятся! Но и мы не должны оставаться в стороне! Любыми средствами мы обязаны способствовать окончательной победе над агрессором, угнетающим наши народы и препятствующим воцарению мира и процветания в нашем прекрасном регионе! Не забывайте, мы – первые невольные жертвы азербайджанской агрессии. Наших детей бросают на передовую защищать интересы наших врагов! Мы уверены, что на сей раз армяне не ограничатся отбрасыванием противника на его позиции – кажется, терпению армян пришел конец. Мы надеемся, что теперь армянская стороны перейдет в решительное контрнаступление и дойдет хотя бы до Куры.



Азербайджанская армия использует в своем арсенале все ракетные установки калибра 300 мм. - Смерч, Касирга, Полонез и др.: Арцрун Ованнисян.



Только что наши военнослужащие сбили еще один беспилотник противника: Арцрун Ованнисян.

Our servicemen have just shot down another enemy drone: Artsrun Hovhannisyan.

Информация о блокаде Мартакертского гарнизона-абсолютная дезинформация

Об этом сообщает Минобороны Армении

Молдова озабочена в связи с возобновлением боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. "Мы призываем к деэскалации... Мир и безопасность в регионе имеют жизненно важное значение для развития и процветания народов обеих стран — традиционных партнеров Молдовы", — говорится в заявлении МИД.

Наблюдение нашего подписчика. Россия 24 уже не использует словосочетание «непризнания республика», а слова Араика Арутюняна передали так: «Так же Президент Нагорно-Карабахской Республики подписал Указ о введении в стране военного положения»

https://t.me/reartsakh

В небе над Степанакертом сбит азербайджанский беспилотник



Признание независимости Нагорного Карабаха в повестке правительства Армении





Об этом в парламенте заявил премьер Пашинян, отметив, что этот вопрос обсуждается, но важно учесть мнение общественности и все аргументы "за" и "против"





Признание независимости Нагорного Карабаха будет в качестве ответа на агрессию Азербайджана.

Армянская сторона сбила еще один беспилотник



Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что к настоящему моменту известно о 16 сбитых беспилотниках ВС Азербайджана, 4 вертолетах и 10 танков и БМП противника



Азербайджанская армия в ходе боев использует имеющиеся в ее арсенале реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибром 300 и более миллиметров

У армянской стороны 16 погибших и более 100 раненных — Шушан Степанян



К данному моменту армянская армия сбила 3 вертолёта, около 20 БПЛА, 30 танков ВС Азербайджана: Армия обороны Арцаха



Никол Пашинян : «Ни пяди земли нашему врагу. Я пришёл сюда, чтобы заявить, что я готов умереть за нашу Родину».

Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе призвал противостоящие стороны соблюдать принципы гуманитарного права.



В обращении организация подчеркивает, что МККК "обеспокоен гуманитарными последствиями эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения" и "призывает стороны принять все необходимые меры, чтобы уважалась и защищалась жизнь людей в соответствии с обязанностью соблюдать базовые правила международного гуманитарного права".



Как подчеркнул региональный директор МККК Мартин Шуэпп, Красный Крест остается привержен оказанию помощи "тем, кто затронут этой эскалацией", и намерен действовать в "качестве нейтрального посредника".



Тем временем Армия Освободитель - Армия Обороны Арцаха продолжает наносить сокрушительные удары по азербайджанским бандформированиям, скоро будет очередной видеоматериал.





Партии "Свобода", "Национальная повестка", "Национально-демократический союз", "Объединение Национальное самоопределение", "Процветающая 14 политических партий Армении и Карабаха подписали совместное заявлениеПартии "Свобода", "Национальная повестка", "Национально-демократический союз", "Объединение Национальное самоопределение", "Процветающая Армения ", "Еркир Цирани", "Наследие", "Просвещенная Армения ", Демократическая партия Армении, Республиканская партия Армении, Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", "Родина", "Во имя социальной справедливости" и "Одна Армения " заявили, что они всеми силами поддерживают армянскую армию и содействуют Армении и Карабаху в освещении и осуждении агрессии Азербайджана на международной арене

Путин обсудил с Пашиняном резкое обострение ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта — Кремль





Премьер-министр Армении





Пашинян: Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха Никол Пашинян выступая на чрезвычайном заседании НС Армении заявил, что Армения приложит все возможные усилия для обеспечения безопасности Арцаха. Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха Сегодня Армения поддерживает Арцах со всем потенциалом своей государственной системы и населения. Мы приложим все возможные усилия для обеспечения безопасности границ нашей Родины, для защиты нашей свободы и независимости.

Мы не уступим ни пяди земли нашей Родины: Никол Пашинян

Походу Армянские Вооруженные Силы азербайджанскую колонну, но попридержали материалы, чтобы слишком рано не радовать.





Азербайджанский беспилотник пролетал над Бердзором (Лачин) в Арцахе и был поражен системой ПВО из Сюникской области Армении.Республиканская партия Армении во главе с Сержем Саргсяном заявила, что использует весь свой потенциал – опыт и дипломатические связи, чтобы поддержать борьбу народа Карабаха за независимость"Спустя 4 года после Апрельской войны, в очередной раз подтвердив свою деструктивную и агрессорскую сущность, власть Азербайджана навязывает войну свободолюбивому народу Арцаха. Всю ответственность за военную агрессию несет официальный Баку Исполнительный орган РПА призывает всех соотечественников к солидарности и единству, вновь подтверждая свою готовность оказать поддержку государству и народуАрмянская армия ликвидировала полковника ВС Азербайджана Мехмана Ширванова 1980 года рождения.Роберт Кочарян считает, что не время говорить о том, что стало причиной нападения Азербайджана, а необходимо "быть организованными, едиными и ещё раз, как это было в 1992-94гг., объединенными усилиями разгромить врага"Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность происходящим вокруг Нагорного Карабаха и призвало Азербайджан и Армению решать этот конфликт мирным дипломатическим путем.В заявлении внешнеполитического ведомства говорится: "МИД Польши глубоко обеспокоен информацией о военных столкновениях в регионе Нагорного Карабаха. Призываем прекратить бои, к деэскалации и возобновлению мирных переговоров, особенно в рамках Минской группы ОБСЕ".По мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, "единственный разумный путь Армении и Азербайджана - это прекращение огня, деэскалация и переговоры".