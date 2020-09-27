Лукашенко предложил Иркутскому региону РФ активизировать промышленное сотрудничество

Президент Республики Беларусь 25 сентября принял губернатора Иркутской области РФ Игоря Кобзева. В ходе диалога с главой крупного российского региона Лукашенко предложил возродить былое активное сотрудничество и приступить к реализации новых совместных проектов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

В начале встречи президент Беларуси поздравил российского гостя с уверенной победой на выборах и пожелал успешной работы на посту губернатора. Лукашенко заострил внимание на положительной отдаче от личных встреч и прямых бесед с руководителями российских областей, для продуктивного развития межгосударственных отношений Белоруссии и России.

Глава белорусского государства, отметив, что Иркутский регион это гигант и опорная область Сибири, указал на необходимость реализации целого ряда стратегических планов. По мнению Лукашенко, для Иркутской области интерес могут представлять белорусское горно-шахтное оборудование, большегрузные тягачи, техника для освоения карьеров, городской транспорт и модели, работающие на электричестве и газомоторном топливе.

Белорусский лидер пообещал российскому чиновнику, что предоставит доступ в любую точку Беларуси, чтобы он мог лично убедиться в возможностях страны как промышленного экспортёра.

Со своей стороны Игорь Кобзев выразил готовность подтолкнуть работу по развитию экономических отношений, и отметил, что уже ищет позиции, где можно усилиться, чтобы дать импульс активному партнёрству.