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Президент Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с Днём Независимости

Президент Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с Днём НезависимостиПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов по случаю 29-й годовщины независимости Туркменистана 27 сентября поздравил народ с государственной праздником суверенитета. Об этом сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер, тепло поздравив туркменистанцев с Днём независимости, отметил, что суверенитет это фундамент могущественного государства, несокрушимая основа счастливой жизни. 

Он подчеркнул, что с первых дней независимости народ страны избрал высокую цель – образование демократического, правового, светского государства и гражданского общества. 

В президентском обращении отмечено, что продолжаются работы переводу всех сфер экономики на цифровую систему.

Подчёркнуто, что годы независимости Туркменистан достиг больших высот на пути своёго стремительного развития. В частности, ведётся строительство новых сёл и городов, предприятий, образовательных учреждений, жилых комплексов и автотрасс, многочисленных объектов культурно-социального назначения. 

– Наша стратегия по строительству всесторонне развитого государства, реализации грандиозных реформ, служащих великим и благородным целям, укрепляют основы независимости. Всестороннее развитие нашей могучей страны неразрывно связано с социально-бытовыми условиями жизни родного народа, – сказал Бердымухамедов.

Руководитель страны уточнил, что активная внешняя и внутренняя политика также позволила более укрепить независимость государства. 

Кроме того важные решения для дальнейшего стремительного развития государства, определены и приняты на заседании Халк Маслахаты Туркменистана.

– Это открывает новые возможности, чтобы мы, работая слаженно, успешно осуществили все цели, – подчеркнул Бердымухамедов.

В заключении, президент пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и больших успехов в работе.

Добавим, что в канун праздника были помилованы 815 осуждённых.





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