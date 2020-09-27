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В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости

  • 27.09.2020, 19:37,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимостиНа центральной площади Ашхабада 27 сентября прошёл парад, посвящённый 29-й годовщине независимости Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители всех родов войск. В рамках автомобильной процессии были показаны достижения страны в различных областях, сообщает ИА CentralAsia.news.

Праздничное утро началось с возложения цветов к Монументу независимости. После этого глава минобороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев выступил с докладом перед главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым. Получив команду президента, министр принял парад.В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости

Торжественный смотр включал марш туркменских офицеров, солдат, курсантов. В рамках парада были продемонстрированы различные виды техники вооружённых сил страны, а именно бронированные машины Land Rover с противотанковыми ракетами, миномётами и пулемётами; самоходные противотанковые ракетные комплексы КАРАКАЛ; военные вертолёты и самолёт Diamond-42, используемый для разведки.В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости

Автоплатформы, последовавшие за парадом, показали достижения туркменского народа в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникации, сельского хозяйства, текстильной и химической промышленности.

По случаю 29-й годовщины независимости Бердымухамедов обратился к соотечественникам и отметил, что реформы, проводимые в стране, служат великим и благородным целям.В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости





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