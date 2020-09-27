Генсек Организации американских государств осудил военную агрессию Азербайджана против Арцаха

Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро в воскресенье осудил военную агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также призвал к возобновлению переговорного процесса и мирному урегулированию. Об этом пишет ТАСС



"Генеральный секретариат ОАГ решительно осуждает недавнюю военную агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая полностью игнорирует призывы ООН к достижению мирного решения конфликтов", - говорится в заявлении Альмагро, распространенном пресс-службой ОАГ.



"Мы призываем Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. Особенно те, что направлены против гражданских. <...> Генеральный секретариат ОАГ вновь заявляет о необходимости спасения и возобновления переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ, а также подчеркивает, что этот конфликт можно решить только путем переговоров, основанных на международном праве и принципах, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте 1975 года", - добавил генсек ОАГ, также призвав "иностранные державы воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт с целью эскалации кризиса".



"Мы выражаем нашу полную поддержку жителям Нагорного Карабаха. А также наши искренние соболезнования жертвам жестоких столкновений между азербайджанскими и армянскими силами", - подытожил Альмагро.