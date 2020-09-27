Армения должна рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха – Эдмон Марукян

В ответ Пашинян сказал, что он, как был в нашей повестке, так и остался. По словам премьера, этот вопрос должен быть обсужден очень серьезно.
«Мы рассматриваем все возможности, все сценарии развития событий, круг вопросов», – подчеркнул премьер.
Эдмон Марукян отметил, что сейчас – война, призвав начать широкомасштабное обсуждение вопроса признания Арцаха.
«Мы должны сесть, понять наши действия, предпринимает то или иное действие, или нет, взвесить все аргументы», – ответил Никол Пашинян, добавив, что то же самое касается и вопроса о военно-политическом союзе Армении и Арцаха.