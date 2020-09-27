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Армения должна рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха – Эдмон Марукян

Армения должна рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха – Эдмон Марукян

«Мы не признали независимость Арцаха по одной простой причине: потому что ведутся переговоры. Сейчас бессмысленно говорить о переговорах, началась широкомасштабная война. Есть ли в у нас на повестке дня вопрос признания Республики Арцах, с вытекающими отсюда всеми последствиями, после чего в Арцахе будет референдум, и Арцах присоединится к Армении», – спросил на заседании Национального Собрания премьер-министра Армении Никола Пашиняна руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.



В ответ Пашинян сказал, что он, как был в нашей повестке, так и остался. По словам премьера, этот вопрос должен быть обсужден очень серьезно.



«Мы рассматриваем все возможности, все сценарии развития событий, круг вопросов», – подчеркнул премьер.



Эдмон Марукян отметил, что сейчас – война, призвав начать широкомасштабное обсуждение вопроса признания Арцаха.



«Мы должны сесть, понять наши действия, предпринимает то или иное действие, или нет, взвесить все аргументы», – ответил Никол Пашинян, добавив, что то же самое касается и вопроса о военно-политическом союзе Армении и Арцаха.



 


  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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