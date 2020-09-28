ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

00:03 Аналитики Razm.info сообщают, что подбитый в боях в Арцахе азербайджанский БМП-2 с бортовым номером 386 входил в состав 181-й бригады 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана. Также доступны кадры того же БМП в гараже бригады
00:02 Армия обороны Арцаха заявляет о продолжении боёв, в результате которых ВС Азербайджана несут значительные потери
23:55 США призвали Армению и Азербайджан
к немедленному прекращению огня в нагорном Карабахе, а также заявили, что участие третьих стран в эскалации ситуации в Нагорном Карабахе только усилит напряжённость в регионе.
23:45 По последним данным армянские бойцы продолжают сокрушать авангард азербайджанских войск, приближается катастрофа. https://t.me/ararathau