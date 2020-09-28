ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

Организация по защите прав человека Африн (Human Rights Organisation -Afrin) опубликовала ряд имен и названий подразделений, участвующих в боевых действиях против Армии обороны Армении в Арцахе. Согласно данным этой организации убито около 80 боевиков.

00:43 По данным спецслужб, в развязанных Азербайджаном боевых действиях принимают участие около 4 тысяч боевиков из Сирии. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГНКО «Правительственный информационно-аналитический центр» Ованес Мовсисян.Он в частности отметил:«По проверенной информации, среди боевиков имеется 81 погибший», - написал Мовсисян.

WarGonzo

00:03 Аналитики Razm.info сообщают, что подбитый в боях в Арцахе азербайджанский БМП-2 с бортовым номером 386 входил в состав 181-й бригады 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана. Также доступны кадры того же БМП в гараже бригады

00:02 Армия обороны Арцаха заявляет о продолжении боёв, в результате которых ВС Азербайджана несут значительные потери

23:55 США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в нагорном Карабахе, а также заявили, что участие третьих стран в эскалации ситуации в Нагорном Карабахе только усилит напряжённость в регионе.