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  • 00:08 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО 
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ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ| ХРОНИКА - 28 сентября
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ -  
00:43 По данным спецслужб, в развязанных Азербайджаном боевых действиях принимают участие около 4 тысяч боевиков из Сирии. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГНКО «Правительственный информационно-аналитический центр» Ованес Мовсисян.
Он в частности отметил:
«По проверенной информации, среди боевиков имеется 81 погибший», - написал Мовсисян.

 

00:29 Международное признание Карабаха может стать сдерживающим фактором для Баку

Глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян заявил, что мировое сообщество в нынешней ситуации должно оказать давление не только на Азербайджан, но и на активно вовлеченную в процессы Турцию
00:25 В туркоязычных соцсетях появились списки погибших в боях сирийских наемников, прибывших в Азербайджан:zap:

Организация по защите прав человека Африн (Human Rights Organisation -Afrin) опубликовала ряд имен и названий подразделений, участвующих в боевых действиях против Армии обороны Армении в Арцахе. Согласно данным этой организации убито около 80 боевиков.

Сирийские боевики попали в Азербайджан через Турцию, ниже приведен список потерь.

1- Al-Sharqiya Army lost 19 боевиков.
2- Al-Hamzat Division, 4 боевика .
3- Division 51 lost 9 боевиков
4- Jaish alNukhba lost 11 боевиков
5- The Levant Front lost. 22 боевика
6- Al-Furqan Brigade lost 32 боевика
7- Al-Mu'tasim Division, lost 6 боевиков.
 
WarGonzo
00:03 Аналитики Razm.info сообщают, что подбитый в боях в Арцахе азербайджанский БМП-2 с бортовым номером 386  входил в состав 181-й бригады 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана. Также доступны кадры того же БМП в гараже бригады
 Уничтоженный танк Азербайджана
00:02 Армия обороны Арцаха заявляет о продолжении боёв, в результате которых ВС Азербайджана несут значительные потери
23:55 США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в нагорном Карабахе, а также заявили, что участие третьих стран в эскалации ситуации в Нагорном Карабахе только усилит напряжённость в регионе.
23:45 По последним данным армянские бойцы продолжают сокрушать авангард азербайджанских войск, приближается катастрофа. https://t.me/ararathau


  Источник:FMG NEWS

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