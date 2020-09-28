Туркменистанцы отметили главный национальный праздник страны концертом

Туркменистан 27 сентября отметил 29-ю годовщину провозглашения независимости. В тот же день в туркменской столице состоялся праздничный концерт. В представлении приняли участие звёзды сцены, мастера и молодые эстрадные солисты, известные фольклорные и танцевальные ансамбли, Государственный хор, оркестр Altyn Asyr, детские творческие коллективы. Об этом сообщает сайт Centralasia.news.

В концерте вокалисты, музыкальные и танцевальные коллективы ярко, с воодушевлением проявили свои таланты.

Концерт открылся театрализованной литературно-музыкальной композицией Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi. Композиция была преисполнена гордостью за горячо любимую Родину.

На сцене прозвучали патриотические песни посвящения независимости и главе государства Гурбангулы Бердымухамедову, изумительной по красоте беломраморному Ашхабаду.

В концертную программу также вошли арии из туркменских опер, вокальные произведения на стихи классиков национальной поэзии. Были представлены новые аранжировки народных мелодий и танец куштдепди.

Напомним, накануне туркменский лидер поздравил народ с государственным праздником суверенитета. На центральной площади туркменской столицы утром 27 сентября прошёл парад. В мероприятии приняли участие представители всех родов ВС страны. В рамках автомобильной процессии были показаны достижения страны в различных областях.

Добавим, в завершении концерта был дан красочный фейерверк.