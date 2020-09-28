Зеленский проведал выжившего в авиакатастрофе под Харьковым

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября посетил в больнице курсанта, который стал единственным выжившим в авиакатастрофе в Харьковской области. Врачи отметили, что состояние 20-летнего парня улучшается. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Вечером 25 сентября вблизи города Чугуева во время посадки разбился самолёт Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. На борту находились 27 человек, среди которых были 20 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось только одному курсанту — Вячеславу Золочевскому.

Молодой человек рассказал Зеленскому, что всё произошло очень быстро. По словам выжившего, до последнего момента было непонятно, что происходит. Президент, в свою очередь, заявил, что курсанту и его семье будет оказана вся необходимая помощь.

На данный момент госбюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы. Сюда входят технические неисправности; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; безответственность лиц, управляющих полётом; ненадлежащее обслуживание судна. Кабмин создал спецкомиссию по расследованию причин происшествия. Соответствующий отчёт должен быть подан в госорган до 25 октября.

В связи со сложившейся ситуацией 26 сентября был объявлен президентом днём траура. Зеленский также поручил запретить учебные полёты самолетов Ан-26 и их аналогов в ВС на время расследования авиакатастрофы. Семьям погибших выделят по 1,5 млн гривен (около 53 тыс. долларов). Канада и Франция предложили Украине всестороннюю помощь в соответствующем направлении.