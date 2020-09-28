Глава минкультуры Таджикистана встретилась с узбекским коллегой

Министр культуры Таджикистана Зульфия Давлатзода 27 сентября встретилась с главой минкультуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым. Чиновники приняли участие в круглом столе «Дружба — цель вечности». Об этом сообщило госинформагентство «Ховар».

На мероприятии, организованном в Национальной библиотеке Таджикистана, также собрались учёные, литераторы и деятели культуры двух республик. Дискуссии были сфокусированы на роли культуры в обществе и её значимости в критических ситуациях.

По словам Давлатзода, расширение связей между странами в данной сфере напрямую зависит от усилий глав государств Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Отдельное внимание было уделено схожести историй таджикского и узбекского народов.

Давлатзода отметила, что в условиях пандемии коронавируса людям в первую очередь нужна культура. Назарбеков добавил, что необходимо также наращивать отношения в сфере науки. В связи с этим была дана оценка политике, проводимой лидерами стран.

Напомним, что эксперты и учёные Центральной Азии 14 сентября приняли участие в конференции «Роль Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в укреплении и развитии многогранного сотрудничества и дружбы между Таджикистаном и Узбекистаном», которая была организована в Душанбе.