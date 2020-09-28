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Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе

 
Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе:

▪️ Это повод для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран
▪️ Обострение ситуации не связано с попыткой извне создать новые сложности для России
▪️ Боевые действия должны быть немедленно прекращены
▪️ Урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло
▪️ Москва в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе 
▪️ Сейчас нужно именно остановить огонь, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.
▪️ При необходимости Путин переговорит с руководством Азербайджана
 



  Источник:FMG NEWS

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