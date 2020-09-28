Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе:



▪️ Это повод для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран

▪️ Обострение ситуации не связано с попыткой извне создать новые сложности для России

▪️ Боевые действия должны быть немедленно прекращены

▪️ Урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло

▪️ Москва в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе

▪️ Сейчас нужно именно остановить огонь, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.

▪️ При необходимости Путин переговорит с руководством Азербайджана



