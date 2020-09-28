Официальные лица Молдовы просят Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу

Глава государства Молдавии Игорь Додон 28 сентября провёл еженедельное совещание с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный. В ходе заседания, официальные лица выразили озабоченность, в связи с текущей обстановкой вокруг Нагорного Карабаха, и призвали Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу и прекратить огонь. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Стороны отметили, что с руководством обеих республик, которые являются партнёрами Молдавии сложились хорошие взаимоотношения. Учитывая данные обстоятельства, участники заседания попросили обе этнические стороны сохранять спокойствие.

Кроме того, высшее руководство страны сообщило отом, что 2 октября этого года начнётся избирательная кампания, связанная с президентскими выборами. В связи с этим, некоторое время еженедельные заседания властей Молдовы не будут проводиться, дабы избежать спекуляций по поводу использования административного ресурса.

Вместе с тем, было объявлено, что с 1 октября начнётся выплата 900 леев пенсионерам, чьи пенсии меньше 3000 леев.