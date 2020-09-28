 
  • 20:37 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 15:22 – Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 20:37 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

  • 28.09.2020, 16:10,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами РоссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 28 сентября на встрече с главой Псковской области Российской Федерации Михаилом Ведерниковым заявил о полной готовности республики сотрудничать с российским регионом. Причём главной мотивацией в партнёрстве, будут служить не столько экономические интересы, сколько духовная близость между белорусами и жителями Псковской губернии, подчеркнул президент. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент, при разговоре с руководителем Псковской области РФ, пригласил псковских, смоленских и брянских россиян бывать в Белоруссии почаще, так как им не надобны визы и самолёты, граница существует сугубо условно.

Далее, переходя к деловой части беседы, Лукашенко сказал Ведерникову, что Пскову хорошо известны белорусские возможности, республика намерена расширять сотрудничество в различных направлениях. Президент заявил о готовности, предложить Псковскому региону широкий модельной ряд автомобильной техники, лифтовое оборудование и их обслуживание, обширный ассортимент продукции АПК и новые технологии в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь глава Псковской области, сообщил о согласии придать новый импульс активизации сотрудничества, подчеркнув, что Беларусь является ключевым внешнеторговым партнёром региона. В этой связи Ведерников подтвердил, что предприятия области и далее продолжат закупать сельскохозяйственную, дорожную, пассажирскую автотехнику и котельное оборудование белорусского производства.





  •   Просмотров Сегодня: 52


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лукашенко предложил Иркутскому региону РФ активизировать промышленное сотрудничество
    » Беларусь предложила России обзавестись совместным морским портом
    » Беларусь намерена наладить экономические мосты с Приморским краем РФ
    » Лукашенко встретился с Путиным в формате «один на один»
    » Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в Беларуси
    » Беларусь и Россия значительно активизировали решение наболевших вопросов
    » Президент Белоруссии встретился с передовой общественностью Витебской области
    » Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии
    » В ВОЗ поинтересовались реальной ситуацией в Белоруссии
    » Глава Белоруссии потребовал от чиновников активней прорабатывать рынки
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    » В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 20:37
    • 368
    • 0

    Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»

    • 18:31
    • 33
    • 0

    Официальные лица Молдовы просят Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу

    • 18:27
    • 32
    • 0

    В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

    • 17:54
    • 32
    • 0

    Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

    • 16:10
    • 53
    • 0

    Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе

    • 15:22
    • 33
    • 0

    Правительство Киргизии окажет помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения моста в России

    • 15:22
    • 60
    • 0

    Зеленский проведал выжившего в авиакатастрофе под Харьковым

    • 12:28
    • 60
    • 0

    Тоноян провёл экстренное совещание

    • 12:25
    • 53
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 27 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 23:47
    • 358
    • 0

    Коктейли освежающие

    • 21:00
    • 71
    • 0

    В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости

    • 19:37
    • 86
    • 0

    Признание независимости Нагорного Карабаха в повестке правительства Армении | Никол Пашинян | СРОЧНО

    • 18:04
    • 124
    • 0

    Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении

    • 14:17
    • 84
    • 0

    Лукашенко предложил Иркутскому региону РФ активизировать промышленное сотрудничество

    • 12:41
    • 120
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60152
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55894
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49393
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47146
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45143
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38976
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37500
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35896
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33629
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32171
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26684
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24894
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24889
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24678
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22862
    • 0

    Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»

    • 18:31
    • 33
    • 0

    В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

    • 17:54
    • 32
    • 0

    Правительство Киргизии окажет помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения моста в России

    • 15:22
    • 60
    • 0

    Тоноян провёл экстренное совещание

    • 12:25
    • 53
    • 0

    Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

    • 16:10
    • 53
    • 0

    Официальные лица Молдовы просят Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу

    • 18:27
    • 32
    • 0

    Песков - о ситуации в Нагорном Карабахе

    • 15:22
    • 33
    • 0

    Зеленский проведал выжившего в авиакатастрофе под Харьковым

    • 12:28
    • 60
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 20:37
    • 368
    • 0

    В столице Туркменистана прошёл парад ко Дню независимости

    • 19:37
    • 86
    • 0

    Признание независимости Нагорного Карабаха в повестке правительства Армении | Никол Пашинян | СРОЧНО

    • 18:04
    • 124
    • 0

    Лукашенко предложил Иркутскому региону РФ активизировать промышленное сотрудничество

    • 12:41
    • 120
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 27 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 23:47
    • 358
    • 0

    Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении

    • 14:17
    • 84
    • 0

    В Грузии жестко раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева | Давид Гареджи оккупирован Азербайджаном

    • 09:30
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА