Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 сентября на встрече с главой Псковской области Российской Федерации Михаилом Ведерниковым заявил о полной готовности республики сотрудничать с российским регионом. Причём главной мотивацией в партнёрстве, будут служить не столько экономические интересы, сколько духовная близость между белорусами и жителями Псковской губернии, подчеркнул президент. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент, при разговоре с руководителем Псковской области РФ, пригласил псковских, смоленских и брянских россиян бывать в Белоруссии почаще, так как им не надобны визы и самолёты, граница существует сугубо условно.

Далее, переходя к деловой части беседы, Лукашенко сказал Ведерникову, что Пскову хорошо известны белорусские возможности, республика намерена расширять сотрудничество в различных направлениях. Президент заявил о готовности, предложить Псковскому региону широкий модельной ряд автомобильной техники, лифтовое оборудование и их обслуживание, обширный ассортимент продукции АПК и новые технологии в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь глава Псковской области, сообщил о согласии придать новый импульс активизации сотрудничества, подчеркнув, что Беларусь является ключевым внешнеторговым партнёром региона. В этой связи Ведерников подтвердил, что предприятия области и далее продолжат закупать сельскохозяйственную, дорожную, пассажирскую автотехнику и котельное оборудование белорусского производства.