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Тоноян провёл экстренное совещание

Тоноян провёл экстренное совещаниеМинистр обороны закавказской республики Давид Тоноян 28 сентября провёл оперативное совещание с руководящим составом МО, ВС и ГШ ВС. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе минобороны.

Тонояну было доложено об оперативной ситуации на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения и на армянской госгранице. Также на совещании обсуждалась обстановка, созданная в результате военных действий.

Ранее, 27 сентября глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в инициировании нападения на НКР. Вместе с тем, он вчера провёл экстренное совещание с руководящим составом ВС Армении.

Премьер Пашинян отметил, что задача ВС страны одна: – «Победа, и весь армянский народ, как всегда, поддерживает армию».

Более того, парламент Армении также провёл экстренное заседание после объявление в стране военного положения. В ходе прямой трансляции, главной темой обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе. Выступая на совещании, премьер-министр подчеркнул, что в повестке есть и вопрос – «признания независимости Карабаха».

Говоря о конфликте, представитель руководителя Арцаха Ваграм Погосян сообщил, что артобстрелу подверглись населённый пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Кроме того, сам глава НКР Араик Арутюнян ввёл военное положение, при этом заявив, что всю ответственность за происходящее в регионе будет нести руководство Азербайджана.Тоноян провёл экстренное совещание

В свою очередь, азербайджанский лидер Ильхам Алиев 27 сентября принял указ об объявлении частичного военного положения с 28 сентября.

К тому же, глава СВР РФ Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с эскалации в самопровозглашенной НКР. Он подчеркнул, что конфликт необходимо решать политико-дипломатическим путём.

Напомним, что накануне воинские части и населённые пункты Карабаха подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Есть погибшие и раненый с обеих сторон, в том числе среди мирного населения Арцаха. На данный момент бои продолжаются.

Важно отметить, Ереван и Баку до сих пор обвиняют друг друга, и не готовы к компромиссу, все начатые ранее переговоры зашли в тупик. Однако, есть важные факторы эскалации конфликта, в регионе растёт влияние Турции страны НАТО и усиливается сотрудничество между Баку и Анкарой, и ослабление армянской позиции в последние несколько лет.





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