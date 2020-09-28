Правительство Киргизии окажет помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения моста в России

Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов 27 сентября провёл телефонный разговор с кыргызским послом в России Аликбеком Жекшенкуловым, в ходе которого, поручил ему оказать помощь соотечественникам, которые пострадали в результате обрушения переходного моста на логистическом предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» в Ступинском районе Московской области России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Со стороны председателя исполнительной власти была подчёркнута необходимость предоставления кыргызстанцам медицинскую помощь, также, было поручено взять под личный контроль размещения пострадавших в больницы.

Кроме того, дипломату важно взаимодействовать с правоохранительными органами России, которые ведут расследование по этому делу.

По представленной информации, на момент обрушения моста в переходе находились люди, в результате чего пострадали более 40 кыргызстанцев. Погибших нет.

Позже в МЧС России сообщили о том, что причиной обрушения надземного пешеходного перехода стала перегрузка, которая привела к деформации крепежных элементов.