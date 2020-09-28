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В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

  • 28.09.2020, 17:54,
  • Китай и Центральная Азия Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблокГраждане Туркменистана, обучающиеся в Витебском государственном университете в Беларуси, подключились к осеннему трудовому семестру. Руководство вуза направило волонтёрский отряд в сад Толочинского консервного завода. Об этом SNG.Today сообщили 24 сентября в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Для ребят там созданы все необходимые условия, в частности их обеспечили трёхразовым питанием и комфортным жильём. Всего в сельскохозяйственных работах задействовано 80 иностранных студентов. Они ежедневно собирают более 40 тонн яблок. Дневная норма сбора соответствующих плодов для одного человека — 600 кг.

Среди всех студентов наибольшую активность показала будущий филолог Огулджерен Ханекова. Она удивилась, что белорусские яблоки такие вкусные. По её словам, эти плоды могут составить конкуренцию своим центральноазиатским собратьям.В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

Другой студент из Туркменистана, будущий специалист в сфере биологии, Сердар Аманов отметил невероятный аромат местных яблок.

Учащиеся ВГУ подчеркнули, что подобные мероприятия сплачивают людей, а также заменяют любой спортзал. Они добавили, что их полностью устраивают условия работы и проживания.

Инициативу ВГУ по созданию подобного отряда поддержало управление по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома. Правоохранители содействовали организации временного проживания студентов.





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