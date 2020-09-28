Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов 27 сентября в Индустриальной зоне Костанай (РК), дали старт сразу трём стратегически значимым проектам на сумму 261 миллиард тенге ($610 млн). Здесь запущена реализация проектов по строительству завода по чугунному литью и производства частей для мостов автотехники «КАМАЗ», а также инициировано производство автомобильных шин в городе Сарань Карагандинской области. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

При участии деловых представителей двух республик, состоялась торжественная закладка камня под строительство заводов. Проектный конвейер составит 126 тысяч деталей в год. Это ключевые компоненты грузовых автомашин — блоки цилиндров, верхние части блоков, балки картера моста и редукторы ведущих мостов. На презентации производства, было отмечено, что предприятия смогут трудоустроить 1200 человек.

Ещё одним ключевым обстоятельством, на что было обращено особое внимание, стало то, что воплощение проектов введёт Казахстан в глобальную технологическую сеть поставщиков автопромышленного гиганта грузовых машин на рынке СНГ-ПАО «КАМАЗ». Производимая в будущем продукция в объёме 95% будет экспедироваться на экспорт.

Далее на церемонии, в присутствии главы правительства Казахстана и президента Татарстана представители администрации Карагандинского региона и ПАО «Татнефть» подписали инвестиционный меморандум о реализации проекта по производству автошин. Завод будет построен в Сарани. Мощность производства составит 3,5 миллиона покрышек для легковых, пассажирских и грузовых видов автомашин.