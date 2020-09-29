ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 29 / 09 ОБНОВЛЕННО

Сейчас идет кровопролитная война.

П обеда за Армянами !!!

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В Арцахе за последний день погибли 26 военнослужащих. Минобороны Арцаха на своём сайте обнародовала их имена. 26 servicemen have died in Artsakh today. The Artsakh Ministry of Defense published their names on its website. 00:17

00:15 Закрытие грузинского неба для армянских военных грузов для Арцаха не новость: Масис Маилян

"То, что Грузия не пропускает через свое воздушное пространство российские военные грузы для Армении, для нас – не новость. Мы учитываем особенности отношений Грузии с Россией и Израилем, и уровни этих отношений разные”, – заявил министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян в ответ на вопрос корреспондента портала Infoteka24 в Арцахе Антона Евстратова о реакции Степанакерта на закрытие грузинского воздушного пространства для грузов военного назначения, поставляющихся для Армении из РФ.

При этом израильские военные грузы для Азербайджана через Грузию по воздуху поступают. Глава МИД Арцаха отметил готовность республики к такому развитию событий и заявил о необходимости пользоваться теми возможности, которые на данный момент имеются. Речь идет, в частности пути через Каспийское море и Иран, как российская военная продукция и доставляется до сих пор на территорию Армении. 00:15

00:07 Генсек ООН после разговора с Алиевым позвонил Пашиняну

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по инициативе последнего.

Никол Пашинян коснулся ситуации на карабахско-азербайджанской границе и подчеркнул факт развязанной Азербайджаном войны. Премьер-министр отметил, что в отличие от эскалаций прошлых лет, нынешняя характеризуется очень активной, предвзятой позицией Турции и ее прямым дестабилизирующим присутствием в действиях Азербайджана.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую озабоченность по поводу сложившейся ситуации и развитиями событий, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. 00:07





00:05 В течение нескольких дней враг будет поставлен на колени: президент Арцаха «В течение нескольких дней враг будет поставлен на колени. Это будет наша последняя и самая ответственная битва. Мы должны поставить врага на колени за несколько дней. И это удастся нам. Удастся, потому что у нас есть такие патриоты, как вы, у нас такие патриотически настроенные граждане Арцаха, как вы», - заявил президент Арцаха во время встречи с добровольцами.



